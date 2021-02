Rasmus Dahlin näste Buffalospelare på Covid-listan

Buffalo Sabres är hårt drabbade av Covid-19.

Nu blir Rasmus Dahlin lagets nionde spelare att sättas upp på coronalistan.

Listan med Buffalospelare som är uppsatta på NHL:s Covid-lista blir bara längre och längre.

Näst på tur att placeras på listan är lagets svenske stjärnback Rasmus Dahlin. Han ansluter då till Taylor Hall, Tobias Rieder, Dylan Cozens, Curtis Lazar, Casey Mittelstadt, Rasmus Ristolainen, Brandon Montour och Jake McCabe som var uppe på Covid-listan sedan tidigare.

Defenseman Rasmus Dahlin has been added to the NHL's COVID-19 Protocol List.



