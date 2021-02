Örebros drag – säkrar succékeepern

BIK Karlskogas målvakt Tim Juel har gjort stor succé för BIK Karlskoga under vintern. Hans storspel har inte gått SHL-klubbarna förbi – och nu står det klart att han skrivs in i en SHL-klubb under sluttampen av säsongen.

För Hockeysverige.se bekräftar Juel att han kommer att vara namngiven tredjemålvakt i Örebro under våren.

– Det är bara som namgiven trea här i slutet, säger Juel.

– Det kan eventuellt bli något aktuellt framåt vårkanten. Det är inget som kommer att ske nu, utan det är som namngiven målvakt precis som många lag gör varje år vid den här tiden.



Juel är tydlig med att hans fokus ligger på säsongsavslutningen med Karlskoga och ingenting annat.

– Det känns väl bra. Men fokuset ligger fortfarande bara på Karlskoga, det här är som sagt bara utifall att vi skulle åka ut tidigt med Karlskoga och det skulle bli skador där i Örebro, säger Juel.



Den 26-årige målvakten har vaktat kassen i 29 matcher den här säsongen för BIK Karlskoga, med en räddningsprocent på 92,5 procent samt sju hållna nollor som sitt facit.

