Ovetjkin avancerar på mållistan - men Caps förlorade

Det har varit en hattig säsongsinledning för Alexander Ovetjkin. Den ryske legendaren sattes härom veckan i karantän efter att ha brutit mot NHL:s regler genom att ha umgåtts med några av sina lagkamrater på ett hotellrum i Pittsburgh – däribland landsmannen och målvakten Ilja Samsonov som testades positivt för covid-19.

Det här gjorde att 35-åringen missade fyra av Caps matcher.

I lördagens comeback mot Boston Bruins sköt Ovetjkin säsongens andra mål, tillika sitt 708:e i karriären och kom därmed ikapp Mike Gartner på sjundeplatsen i alla tiders målliga i NHL. I natt passerade han samme spelare när han blev målskytt i bortamötet med New York Rangers.

Nu behöver han ytterligare åtta mål för att komma ikapp Phil Esposito (717) på sjätte plats.

– Jag är inte klar än. Jag försöker bara njuta av min tid här och ögonblicket. För laget suger det att vi inte fick någon poäng, men vi är i början av säsongen och vi försöker fortfarande hitta vårt spel, sade Ovetjkin till NHL.com efteråt.

