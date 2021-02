Lade av – nu får legendaren roll i NHL-klubben

Justin Williams avslutade hockeykarriären i höstas – men fortsätter i Carolina Hurricanes.

39-åringen får nämligen en roll som rådgivare till general managern i klubben.



I höstas avslutade Justin Williams sin aktiva hockeykarriär efter 19 säsonger.

39-åringen kommer dock att bli kvar inom Carolina Hurricanes.

Under fredagskvällen gick "Canes" nämligen ut med nyheten att Williams, som fick smeknamnet "Mr. Game Seven" under sin spelarkarriär, kliver in och får en roll inom klubbens ledning.

Justin Williams kommer att agera rådgivare till general managern Don Waddell.

– Justin har varit en stor och viktig del för kulturen i den här klubben. Vi är exalterade över att kunna addera någon men hans erfarenhet till vår ledning, säger Waddell i ett uttalande.

Forever a Hurricane.



Welcome to the front office, Willy!https://t.co/ofpva5jIwr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 5, 2021

Justin Williams spelade 1 264 NHL-matcher, varav 449 i Carolina, genom sin karriär och stod för 797 poäng. Det blev även spel i Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings och Washington Capitals för Williams. Han spenderade även en säsong i Sverige då han spelade i Luleå under lockouten 2005.

Williams vann Stanley Cup tre gånger och fick smeknamnet 'Mr. Game Seven' då han alltid klev fram i avgörande matcher. Han spelade nio sjunde och avgörande slutspelsmatcher, vann åtta av dem och gjorde 15 poäng i dessa matcher vilket är ett NHL-rekord.

