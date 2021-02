Djurgården går just nu igenom en tung tid. Laget satte nyligen ett nytt bottenrekord i antalet förluster på hemmaplan, har blivit sågade offentligt av sportchefen och man sladdar i tabellen. För hockeysverige.se berättar Henrik Eriksson om den dåliga formen, hur det ska vända och framtiden med utgående kontrakt.

– Jag lever här och nu med att Djurgården ska vinna nästa match, säger trotjänaren.

Djurgården går just nu igenom en tung tid. Efter att ha gått starkt under december månad satte man nyligen ett bottenrekord med sex raka förluster på hemmaplan. Laget har sladdat till rejält i tabellen och placerar sig just nu på en niondeplats. Under januari tog laget bara nio poäng av 39 möjliga.

– Det har grinat emot här på sistone. För att hitta tillbaka måste vi spela bättre och arbeta hårdare för att förtjäna trepoängare. Det är en så pass jämn serie och är vi inte riktigt på och fokuserade så rinner matcherna ifrån en. Det är små grejer som i slutändan avgör, säger Henrik Eriksson till hockeysverige.se.

Något som knappast har underlättat har varit alla skador som Djurgården har åkt på under säsongen. Nyckelspelare som Jacob Josefson och Sebastian Strandberg har varit borta ett tag men det är ingenting som Eriksson, eller ”Hank the Tank”, vill skylla på.

– Det är klart att det är olyckligt men det är ingenting som vi kan ha som ursäkt. Vi har tappat lite i det jobbiga och hårda jobbet, det som gör att man skördar. Det finns ingen tid till att sitta och fundera på skador utan vi som kan spela får se till att spela bättre och se till att laget kan vinna. Vi måste göra det tillsammans och bli en riktig lagmaskin.

Eriksson är ofta framför mål och kämpar.Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån



”HÖR IHOP MED SJÄLVFÖRTROENDET”

En spelform som hade kunnat hjälpa ett lag i poängbehov är powerplay. Men där är Djurgården sämst i hela serien med låga 16,04 procent.

– Det hör nog ihop med självförtroende. Man tar lite svårare vägar istället för det enkla till att börja med. Men självförtroendet är den stora biten i det.

Att det har varit frustrerat i Djurgården på sistone är tydligt. Nyligen var lagets sportchef Joakim Eriksson ute och sågade laget efter förlusten mot HV71 förra veckan. Även den tidigare Djurgårdstränaren och numera C More-experten Niklas Wikegård var kritisk och menade bland annat att laget inte var några järnkaminer.

– Vi har gått vidare från det och hanterat det i gruppen, säger han om situationen med Joakim Eriksson och fortsätter:

– Det med Wikegård har jag inte hört men det är klart att vi vet om att vi inte har spelat tillräckligt bra och då förtjänar man att höra det. Vi får se till att göra det bättre härnäst, vara påkopplade och få igång grejerna för vi hade ett par matcher där det verkligen inte var bra.

Hur mycket har ni tittat nedåt i tabellen den senaste tiden?

– Det skulle jag inte säga att vi har gjort, vi vill uppåt. Vi kom snett in på det i början av säsongen, tog tag i det och började klättra. Nu har det stannat av ordentligt och vi har sjunkit tillbaka men vi har fokuserat på att hitta tillbaka till vårt spel någonstans, annars kommer vi att stå och stampa betydligt längre än vad vi vill. Vi ska få igång vårt spel så kommer även resultaten att komma.

Djurgården blickar framåt efter en tung tid.Foto: Peter Holgersson / Bildbyrån



Men kanske är Djurgården på rätt väg efter att ha hämtat upp ett 0-2-underläge i tredje perioden mot Leksand senast. Visserligen förlorade man sedan på straffar men enligt ”Hank” så fanns det i alla något att ta med sig därifrån.

– Viljan och kämpaglöden fanns där och det kändes som att vi i alla fall var någonting på spåren. Men vi är ju inte där vi vill vara.

Hur viktigt var det att plocka med sig en poäng?

– Det visar ju på att vi klarar av att komma tillbaka i matcher trots en mindre bra start. Lite av ett karaktärskvitto som vi kan bygga vidare på. Men det har sagts förut, hockey spelas över 60 minuter och det gäller att vara med från start så att inte matchen rinner en ur händerna.

”KÄNNER STOLTHET”

Henrik Eriksson om någon vet vad som krävs för att prestera i klubben. Han fortsätter nämligen att klättra på listan över antalet spelade matcher i Djurgårdströjan och gick nyligen förbi Ronnie Pettersson. 30-åringen har nu gjort 541 framträdanden i Stockholmsklubben.

– Det var faktiskt mer än vad jag hade koll på innan. Pappa skickade ett sms efteråt så han är väl den som har bäst koll på det. När jag fick höra det så är det en stolhet jag känner, säger 30-åringen.

– Jag var fem år den första matchen som jag minns att jag var och tittade på. Det var med pappa mot Brynäs och Djurgården vann. Pappas bästa kompis är brynäsare och det var härliga matcher att gå och titta på. Annars minns jag ju tyvärr finalförlusten mot Färjestad när Greger Artursson avgjorde. Jag fick ju sen spela med Greger en halv säsong när jag var utlånad till Mora men det passade bra så jag kunde få ett avslut på det, säger han med ett skratt.

Framför honom på listan finns klubbikoner som Mikael Johansson, Fredrik Bremberg och Nichlas Falk.

– När man lärde sig heja på Djurgården, när man blev lite mer nördig och började följa laget så var det med de där spelarna i laget och nu har man dem framför sig på listan. Sen har jag fått äran att ha flera av dem som lagkamrater.

"HOPPAS FÅ VARA KVAR"

Att Henrik Eriksson har ett stort hjärta för Djurgården råder det ingen tvekan. Han debuterade i a-laget säsongen 2007/08 och utöver två och en halv säsong i Mora mellan 2009-2012 är det Djurgården som har gällt för publikfavoriten.

En ung Henrik Eriksson med bland andra Jacob Josefson.Foto: Joel Marklund / Bildbyrån



Om inget oförutsett händer under resterande del av säsongen är Jimmie Ölvestad, med 547 matcher i klubben, och numera fystränare i laget näste spelare som Hank tar sig förbi på listan.

– Jag fick höra det. Men det passar bra. Det är ju han som bygger upp mig så att jag orkar jaga ikapp honom, säger han med ett skratt.

Men om det blir någon mer efter det återstår att se. Eriksson sitter nämligen på ett utgående kontrakt och frågan är om han blir kvar efter säsongen. Han själv är dock lugn över situationen.

– Jag har egentligen ingen kommentar. Det är klart jag hoppas på att få vara kvar och Djurgården är alltid nummer ett som du förstår. Vi får se vad som händer men jag känner ingen stress. Just nu lever man här och nu med att vi ska vinna nästa match och få ett härligt slutspel. Då får det andra komma senare, avslutar han.

TV: Veckans SHL-lag #16

Matchrapporter: Skellefteå har tio raka segrar – vann mot Djurgården med 4-1 Leksand starkast i straffläggningen – vann hemma mot Djurgården Stark defensiv när Färjestad vann mot Djurgården