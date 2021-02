Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPA) är en organisation som strävar efter att utveckla en professionell damhockeyliga i Nordamerika. Organisationen vill främja damhockeyn och göra sporten mer inkluderande för kvinnor just nu och i framtiden.

PWHPA startade The Secret Dream Gap Tour vilket är en turnering där 125 av de bästa nordamerikanska hockeyspelarna har delats upp i sex lag och kommer att möta varandra. Formatet kommer att fungera som en liga och en av matcherna kommer att spelas i "The World's Most Famous Arena", Madison Square Garden.

– Detta är en viktig milstolpe för damhockeyn och för unga flickor som strävar efter att spela professionell hockey men inte har möjlighet att göra det till en professionell karriär idag, säger Jayna Hefford som sitter med i projektets ledningsgrupp till PWHPA:s hemsida.

New York Rangers president John Davidson ser fram emot den första damhockeymatchen som kommer att spelas i Madison Square Garden.

– Talangnivån för damhockey är helt otrolig, Rangers organisationen är hedrad över att få agera värd för den här matchen. Vi är glada över att kunna hjälpa till med att öka synligheten för damhockeyn, säger han och fortsätter:

– Vi alla älskar den här sporten och alla möjligheter vi i Rangers har att hjälpa den att ta framsteg vill vi vara en del av. Det är en vinst för alla inblandade.

Detta är inte första gången som NHL-klubbar tillsammans med The PWHPA anordnar matcher i NHL-arenorna. I December 2018 spelade Buffalo Beauts i Buffalo Sabres hemma-arena KeyBank Arena.

Matchen drog en publik på 2 262 personer.

