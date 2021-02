SHL-talang till Modo: "Har en skadesituation"

– Vi behöver stabilitet och vi behöver kroppar, säger tränaren Pär Styf.

Flera tunga skador på backsidan gör att Modo väljer att ta in SHL-meriterade William Worge Kreü Den 20-årige backtalangen har 57 SHL-matcher på meritlistan och snittar elva minuters istid per match under sina 31 framträdanden den här säsongen.

– Stort tack till Linköping för att de på kort varsel kan låna ut William, et ger oss stabilitet till vårt försvar. En kille som spelat SHL och är bra i defensiven. Han ansluter till Övik ikväll och värmer med laget imorgon bitti, säger sportchefen Fredrik Glader till Modos hemsida.

Låneavtalet gäller för de kommande tre matcherna

– Vi behöver stabilitet och vi behöver kroppar. Vi har en skadesituation där behöver vi täcka upp på backsidan de kommande matcherna, säger tränaren Pär Styf.

Backen har noterat fyra assistpoäng i SHL den här säsongen.

