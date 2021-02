"I så fall blir det för mig att ta ett steg ut i Hockeyettan"

I Axel Brages skadefrånvaro har junioren Isak Posch fått chansen att backa upp Janne Juvonen i Leksand. För hockeysverige.se berättar 19-åringen om beredskapen för ett SHL-inhopp och hur han resonerar kring nästa säsong och en eventuell fortsättning i Leksand.

– Tidigare tog (Hockeyallsvenskan) målvakter direkt från J20, men nu blir det i så fall för mig att ta ett steg ut i Hockeyettan, säger Posch.



Lite i skymundan av alla skickliga juniormålvakter i SHL har Isak Posch tagit plats bakom Janne Juvonen i Leksand. Anledningen till det är såklart att Axel Brage skadat ett finger.

Posch har ändå imponerat så pass att sportchefen Thomas Johansson valt att inte plocka in någon ny målvakt, även om han gjorde ett försök att få Markus Svensson på korttidskontrakt. Så här långt har det blivit tio matcher på bänken bakom Juvonen för 19-åringen från Umeå, men om chansen att få hoppa in mellan stolparna kommer känner han sig redo.

– Det har varit otroligt kul, lärorikt och en ny nivå i min karriär att få vara med och tävla på nya nivåer. Självklart är det en otroligt bra erfarenhet för min vidare tid i karriären säger Isak Posch som ännu inte känt någon nervositet på bänken.

– Jag har känt mig lugn och lagt en grund då jag fått tränat på deras nivå. Det har gjort att jag kommit in i det efter ett tag. Jag känner mig relativt bekväm genom att jag har jobbat hårt på träning och med det fått bra förberedelser om möjligheten att spela skulle dyka upp.

Du har inte spelat så många matcher den här säsongen tack vare pandemin, hur tror du det har påverkat dig som målvakt?

– Matcher bygger såklart ens karriär och gör att jag kommer in i ett annat flyt än genom att bara träna. Jag tycker ändå att det har fungerat bra och jag har möjligheten att nu slipa på detaljer.

– Jag får dessutom bygga en längre sommarträning inför nästa säsong, så jag ser bara det positiva i det även om det är en del negativt att inte få spela matcher. Det är ändå såklart otroligt kul att få vara med A-laget när situationen nu är som den är.



Vad har det betytt för dig att få träna tillsammans med Janne Juvonen under den här delen av säsongen?

– Det är otroligt lärorikt och han är en väldigt bra hockeymålvakt som har stora nycklar som han bygger sitt spel på. Han är otroligt imponerande och jag lär mig hela tiden mycket av honom. Vi samtalar ofta om olika situationer så det är otroligt kul att få träna med honom.

– Dialogen mellan oss är bra och Janne är en otroligt härlig människa som har hela tiden har glimten i ögat och gillar att skämta. Dessutom är han väldigt mogen så jag kan ta tips och råd av honom hela tiden. Jag har bara gott att säga om honom.

Kan du se likheter i spelet mellan dig och Juvonen?

– Jag skulle säga att vi båda är bra på fötterna. Vi läser spelet ungefär på samma sätt. Sedan är han starkare då det kommer till händer och sådana saker, bättre kontroll och så vidare, vilket är något som jag också jobbar med dagligen.

– Klart att det finns lite likheter, men han har några på sina axlar också.

Janne Juvonen.Foto: Ronnie Rönnkvist



TACKAR MÅLVAKTSTRÄNAREN

Isak Posch hyllar också Janne Juvonens fina säsong så här långt.

– Hans säsong har varit otroligt bra. Jag tycker att han steppat upp till en nivå där han är bra match ut och match in. Han ger hela tiden laget chansen att vinna och det är otroligt starkt att av honom att visa att han kunde komma tillbaka efter en lite tyngre säsong i fjol.

– Jag tycker att han har ett större lugn i sitt spel nu och får ut den stora kapacitet han har. En otroligt duktig målvakt.



19-åringen med klassiska Teg som moderklubb har under tre säsonger jobbat med J20-lagets målvaktstränare, Alexander Millner, något som betytt mycket för hans utveckling mellan stolparna.

– Han har byggt mitt målvaktsspel väldigt mycket, tagit vara på mina styrkor och jobbat upp mina svagheter. Det här har gjort att jag fått ett stabilare spel och känner ett stort lugn.

– Vi jobbar hårt dag ut och dag in, vilket gör att det blir lätt för mig att komma och spela eftersom jag vet att grejerna sitter där. Det är bara för mig att gå ut, slappna av och spela på instinkt i stället för att tänka. Han har byggt upp en bas jag kan stå på varje match.

När vi sågs i januari 2020 pratade du om det lugn du numera har i ditt målvaktsspel, har du kunnat utvecklat det ännu mer?

– Ja, det tycker jag. Jag har fått en större kontroll på situationer där jag kan få åt mig mer puckar. Just den säsongen, som var min första i J20, hade jag ett bra lag runt mig, men där studsade ifrån lite grann.

– Det här tycket jag har blivit mycket bättre nu, vilket gett mig ett extra lugn. Jag kan få en puck och sedan är det över i stället för att vara rädd för returer och sådana saker.

Foto: Ronnie Rönnkvist



"HAR LITE ANDRA ALTERNATIV"

Isak Posch har i dag juniorkontrakt med Leksand, men hur det kommer se ut för honom nästa säsong är idag oklart.

– Det är lite ovisst. Jag har fått ett år till här om jag vill, men vi får se. Jag har lite andra alternativ också så vi får se vad jag bestämmer mig för efter säsongen. Inget är bestämt ännu, men det finns lite olika förslag.



Kan du tänka dig att testa på Hockeyallsvenskan någon säsong för att sedan studsa tillbaka till SHL?

– Det skulle kunna vara en väg, men det också svårt eftersom målvaktssidan i Sverige har blivit otroligt mycket bättre i Hockeyettan. Det gör att allsvenska klubbar oftast väljer målvakter därifrån och som har lite erfarenhet av spel på seniornivå.

– Tidigare tog man målvakter direkt från J20, men nu blir det i så fall för mig att ta ett steg ut i Hockeyettan. Vi får se vad som ligger framme på bordet efter säsongen.

Nu har Thomas Johansson valt att satsa på dig som tvåa när Axel Brage är skadad, kan du se att möjligheten finns att ta en plats i SHL för Leksand kommande säsong?

– Det är tufft att svara på nu. Janne har varit otroligt bra den här säsongen och spelat i princip allt. Då blir det svårt att komma in, visa upp mig och visa att jag klarar av att spela på den här nivån. Det är fullt förståeligt.

– Jag jobbar vidare hårt på träningarna. I fall det dyker upp en chans är det bara att se till att ta den. Hans kontrakt går ut efter säsongen så jag vet inte riktigt vad dom kommer bestämma sig för. Samtidigt har Brage en säsong kvar. Det är öppet. Vi får se, men det gäller att tävla om platserna i alla fall.



Tackar du nej om Thomas Johansson frågar…

– Vi får se vad som är bäst lämpat för min karriär och kan gynna mig mest i längden, men jag får ta det efter säsongen.



Känner du dig redo för att ta steget in i SHL?

– Jag känner mig bekväm på träningarna. Sedan är det en annan sak när man kommer till match. Personligen har jag inte spelat på länge och vet inte riktigt var jag står då det kommer till matchsituationer.

– Jag skulle i alla fall gått ut, kört och stått på den grund jag har byggt upp under en längre tid.

Isak Posch och Janne Juvonen.Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson



IMPONERADES AV HANDBOLLSLANDSLAGET

Isak Posch är vid sidan av hockeyn en stor handbollsentusiast och har följt vårt nya landslag under VM.

– VM-laget har varit otroligt bra. Det har varit riktigt roligt att se dom spela med en otrolig energi i gruppen. Dom betonade verkligen laget hela tiden.

– Det märktes att det var ett lag med en sammanhållning som räckte långt. Laget hade otroligt bra karaktärer och dom fick träff på alla spelare som presterade på sin högstanivå samtidigt.

– Sedan var det lite surt mot Danmark där dom hade chansen att kliva ifrån lite grann och som kunde ha förändrat slutresultatet. Nu blev det förlust, men dom gjorde ett otroligt bra mästerskap.

Kan du själv bli inspirerad att själv satsa ännu hårdare när du ser det här relativt okända landslagets framgångar?

– Ja, såklart. Det visar att det gäller att jobba hårt hela tiden, att det förr eller senare leder till framgång, vilket det här laget var ett stort kvitto på. Det är också något som man skulle kunna ta med sig in i hockeyn.



Skulle du själv frivilligt ställa dig i ett handbollsmål?

– (Skratt) Jag vet inte…, avslutar Isak Posch som inleder matchen mot Örebro i kväll i båset.

