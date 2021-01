Nu glöder det om Oscar Möller: "Går in titt som tätt"

– Det är bara att rida vidare på den här vågen, säger Möller till C More.

Oscar Möllers målskytte, eller snarare bristen på det, har varit en följetong under hela SHL-säsongen. På de inledande 36 matcherna i SHL gjorde den forne målkungen bara fem mål. På de tre matcherna som följt sedan dess har han gjort ytterligare fem.

Möller gjorde två mål i 6-0-segern mot Linköping i tisdags, ett mål i 2-0-vinsten mot Rögle i torsdags - och gjorde ytterligare två i dagens 4-1-seger mot Luleå. Det första målet kom i slutperioden, betydde 2-1, och blev följaktligen det mål som dessutom kommer stå som matchavgörande.

– Nu går de in titt som tätt. Det är bara att rida vidare på den här vågen, säger Möller till C More och fortsätter:

– Man får bita i och köra på när man har motgång och sen inte glömma det hårda jobbet när man har medgång.

"HADE INGEN ANING"

Skellefteå tog sin nionde raka seger, men kunde inte hålla sin fjärde raka nolla. Den enorma sviten stannade i stället vi tre raka hållna nollor. En bit in i förstaperioden av kvällens match var det Linus Klasen som till sist överlistade Arvid Söderblom, som för kvällen vaktade Skellefteås kasse.

Själv var han dock ovetandes om den svit han just hade brutit.

– Jag hade ingen aning om det. Men det var bra, säger han till C More.

Precis som Möller är Linus Klasen i storform. Han har också nätat tre matcher i följd.

– Det lönar sig att skjuta, då får man betalt sen. Det är så det funkar.

NÄRMAR SIG LULEÅ

Förutom Oscar Möller blev Tuomas Kiiskinen och Jonatan Berggren målskyttar för Skellefteås del.

Efter kvällens seger, som alltså är den nionde i rad, är Skellefteå faktiskt bara en poäng bakom Luleå. Norrbottningarna har dock spelat två matcher färre än sina rivaler. De har förlorat fem av sina sex senaste matcher.

– Jag får väl erkänna att Skellefteå vinner rättvist. Efter deras mål i powerplay har vi inte den kraften för att jaga ikapp. Vi skapar inte speciellt mycket. Vi hade fyra skott och det räcker ju inte för att jaga ikapp tyvärr, säger den assisterande tränaren Henrik Stridh.

