Inledde i Modo - i natt blev han hjälte i NHL-debuten

Aleksi Heponiemi inledde säsongen i Modo, i jakt på speltid i väntan på att säsongen i Nordamerika skulle dra igång. Det blev 14 poäng (6+8) på 16 matcher i Modotröjan innan han i december lämnade Sverige för att försöka slå sig in i Florida Panthers.

Efter att ha suttit vid sidan om under säsongsinledningen fick den 22-årige finländaren i natt göra NHL-debut. Man kan lugnt säga att det blev en debut han aldrig kommer glömma.

Det stod 2-2 efter ordinarie tid i Floridas möte med Detroit. I förlängningen var det just Aleksi Heponiemi som klev fram. Fint framspelad av Anthony Duclair stötte han in avgörandet från nära håll.

– Det var bara en otrolig känsla. Efter några nervösa byten njöt jag bara av istiden jag fick. Att coachen (Joel Qunneville) lät mig spela i ett så viktigt läge betyder massor för mig, sade han på presskonferensen efter målet.

First NHL game, first NHL goal.



What a stage in OT to get it — congrats to Aleksi Heponiemi! pic.twitter.com/UKENEuilez