Bröt måltorkan – blev stor matchvinnare för FBK

15 december var senaste gången Michael Lindqvist hade gjort mål i SHL. På de elva matcherna som följde efter det svarade Färjestads spetsforward bara för två assist.

Men på lördagen blev det ordentlig islossning för 26-åringen.

I hemmamatchen mot Örebro hade han assist på Färjestads två första mål innan han bröt sin måltorka med att skjuta kvitteringen till 3–3 i tredje perioden.

– Det är en fantastiskt bra pass av "Marre" (Martin Johansson). Det är lite typiskt när man har haft fyra-fem skott i ramen här på slutet att den studsar via foten eller något och mellan benen, inte alls där man siktade, säger Lindqvist till C More med ett skratt.

VASSA RÄDDNINGAR AV HAUKELAND

Straffavgörandet var ett distinkt handledsskott i krysset som ställde Jhonas Enroth.

– Det var däremot där jag siktade. Jag och "Danne" (Daniel Viksten) pratade innan om var man skulle skjuta. Jag såg på hans straff att det fanns en lucka så jag försökte åka dit och sätta dit den, säger Michael Lindqvist.

Hans avgörande föregicks av två riktigt vassa räddningar av Henrik Haukeland, som stoppade både Josh Ho-Sang och Robin Kovács.

– Vi blandar och ger väldigt mycket, framför allt på hemmaplan där vi brukar vara starka. Det är samma i dag, att vi tar inte kommandot. Nu lyckas vi vända i dag, men det har varit en liten del i trevandet att vi varit ojämna, säger Lindqvist om lagets prestation under säsongen.

Nu har FBK tre raka vinster – där Lindqvist har gjort sex poäng – och ligger åtta i tabellen.

Jacob Nilsson och Per Åslund sköt övriga mål för Färjestad. Örebros mål gjordes av Emil Larsson, Robin Kovacs och Daniel Muzito Bagenda.

TV: FBK-junioren lever barndomsdrömmen

Matchrapporter: Straffseger för Färjestad hemma mot Örebro Hockey Örebro Hockey segrare hemma mot Luleå Stark defensiv när Färjestad vann mot Djurgården