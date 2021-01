"Jag är skitglad för att vi ligger kanonbra med i tabellen"

De har sakta men säkert fallit genom tabellen efter den starka starten. Men IK Oskarshamns sportchef Thomas Fröberg finner ingen anledning till oro. Totalt sett tycker han att laget har mött förväntningarna.

– Vem hade räknat med att HV71 och Linköping skulle vara med där nere? Lagen man hade räknat med skulle vara där var Oskarshamn och givetvis något till, säger Fröberg till hockeysverige.se.

Oskarshamn inledde säsongen 2020/21 sensationellt bra och tillhörde länge topplagen i SHL. Men poängplockandet höll inte i sig. Laget förlorade 16 raka matcher innan man lyckades knipa till sig en trepoängare av Brynäs den 5 januari.

I dagsläget ligger Oskarshamn på en elfteplats, bara en poäng före Malmö på näst sista kvalplatsen. Till saken hör då att Malmö har tre matcher färre spelade.

– Vi har givetvis blivit mer synade efter ett tag när andra lagen sett att vi går bra samtidigt som dom kanske tog oss lite för lätt i början, svarar sportchefen Thomas Fröberg på frågan om vad som hänt med Oskarshamn efter den fina starten.

– Jag kan tycka att lagen går in lite hårdare för det när dom möter oss. Sedan hade vi ett grymt powerplay som till slut lästes sönder. Vi ändrade lite, lite grann i det, men det där kanske ligger kvar och man letar en annan pass i stället. Vi har också ändrat lite grann i spelsättet nu mot slutet.

Fröberg upplever också att trenden har vänt lite och han ser positivt på slutstriden i SHL.

– Jag tycker att vi inte alls är lika ängsliga längre som vi var då vi förlorade så mycket.



Hur påverkades laget av den här långa raden av förluster?

– Man säger att det inte påverkar, är ett bra "go" i gruppen och allting är bra. Jag kan säga att här är det så i alla fall.

– Det är många lag som säger att det alltid är ett bra "go" i gruppen, men det är först då du börjar spela matcher och man är fokuserad och allt det där som det märks. Gör vi sedan 1–0, men det blir 1–1 och 1–2 snabbt efter det då kan det bli en mental kollaps då du har förlorat mycket innan.

– Då har det ingen betydelse hur gruppen är just då om det bara fortsätter med förluster. Det sätter sig mentalt. Nu är vi ur det så den mentala spärren är vi förbi.

Martin Filander och Jeff Jakobs.Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg



"GILLAR ENERGIN SOM TRÄNARNA HAR"

Inför säsongen gjorde klubben klart med en ny tränartrio i form av Martin Filander, Jeff Jakobs och Mathias Tjärnqvist. Alla tre bär på erfarenhet, men ingen har varit huvudtränare i SHL tidigare.

– Hela tränarsidan har ställt en högre kravbild den här säsongen. Bland annat lever fystränaren med laget på ett annat sätt i dag än vad han gjorde förra säsongen. Det är en skillnad att komma hit jämfört med att leva med det.

– Jag gillar energin som tränarna har. Om dom börjar tappa energin kan jag bli orolig, men här finns det inget energitapp.

Hur har tränarna fått igenom den här högre kravbilden och lyckats tillföra energi trots tufft läge i tabellen?

– Jag tror det smittar av sig. Har du tränare som inte laget tror på så har det ingen betydelse vilken energi du har. Spelarna idag läser av det. Ser dom däremot att du är duktig på det du gör och har rätta touchen på genomgångarna och analyserna så köper spelarna det fullt ut.

– Sedan är det givetvis så att det är viktigt att dom starkaste i laget tror på det och så fungerar det här.



Sett över hela säsongen, vad skulle du säga har fungerat riktigt bra på isen?

– Jag kan inte säga försvarsspelet eftersom vi är det lag som släppt in flest mål, säger Thomas Fröberg med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag tycker ändå att vi har ett spel som ger oss trygghet när vi spelar. Det är många lag som bara slår puck ut och dumpar, men där är inte vi. Vi försöker göra något konstruktivt med pucken. Även om vi ligger där vi ligger i tabellen sviktar inte laget då det gäller den biten.

– Vi har en spelidé som vi går på även om vi byter lite i den ibland, men vi är ganska strikta i det sättet att spela. Det tycker jag är en trygghet.

Ni är indragna i bottenstriden, hur tänker du om det?

– Det visste vi från början att vi skulle vara. Vilka lag hade vi egentligen räknat med i botten? Jag är skitglad för att vi ligger kanonbra med i tabellen för att ta placeringar där.

– Vem hade räknat med att HV71 och Linköping skulle vara med där nere? Lagen man hade räknat med skulle vara där var Oskarshamn och givetvis något till. Vi är med dom lagen och krigar om poängen där, vilket jag är glad för.

Brian Cooper.Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman



"DJUPT IMPONERAD AV COOPER"

Den spelare som leder lagets poängliga är backen Nolan Zajac som återvänt till Oskarshamn efter en säsong i norska Stavanger. Under sina 34 matcher har 28-åringen från Winnipeg svarat för åtta mål och totalt 24 poäng. Just nu är han dock skadad och borta ett par veckor.

– Han har tagit kliv. Det är försvarsarbetet han har att jobba med fortfarande, men där tycker jag också att han tagit kliv. Han är lugn och fin med pucken samtidigt som han helt klart bidrar i offensiven.

Vilka är det annars som driver den här gruppen i omklädningsrummet?

– En som jag tycker är en riktig härförare är Brian Cooper. Jag djupt imponerad av Cooper. Sedan tycker jag Lance Bouma kommit in och tagit tag i det.

– Jonas Engström är vår kapten och han är också där inne och driver på så det finns några stycken som är pådrivare. Även Nichlas Torp har tagit lite av den rollen.



Upplever du att övriga killar verkligen tar rygg på dom här killarna som vill driva laget framåt?

– Ja, det gör jag och har inga problem med där. Till exempel har Bouman kommit in från NHL och visat en professionalitet som jag inte riktigt trodde fanns på en som kommer därifrån.

Förra säsongen såg du några problem i att få spelare till Oskarshamn med tanke på att det var lagets första säsong i SHL, upplever du fortfarande att det är så?

– Nej, det där har givetvis ändrats. Det skrivs givetvis hur du som spelare utvecklas med olika tränare, hur man sköter om killarna vid sidan av och alltihop. På back- och forwardssidan tränar vi nästan varje dag individuella ispass. När du märker att du som spelare går framåt ganska fort sprider det sig.

– Självklart är det lättare att värva en spelare om vi ligger fyra i tabellen eller om vi ligger längst ner, så är det, men visst har det blivit ett annorlunda tänk.



Nästan ingen publik på matcherna, hur har pandemin påverkat intresset på stan för hockeylaget?

– Jag träffar inte så mycket folk på stan just nu, men jag tycker stödet är grymt och Oskarshamn är en hockeytokig stad.

