TV: Retstickan tappar humöret efter slutsignalen

För andra gången på tre dagar tog Calgary Flames emot Toronto Maple Leafs på hemmais. Och för andra gången förlorade de.

Toronto drog det längsta strået och vann med 4–3 efter att stekhete Mitch Marner skjutit segermålet med knappa åtta minuter kvar av tredje perioden.

Det var dock det som hände efter slutsignalen som det verkligen hettade till lagen emellan. Torontos back Jake Muzzin retade gallfeber på Calgarys agitator Matthew Tkachuk genom att flippa pucken i bröstet på honom. Det fick känslorna att svalla. Tkachuk gjorde åtskilliga försök att komma åt Muzzin, men stoppades av domaren och fick ta ut sin frustration på båsdörren när han kom av isen i stället.

Bortsett från att Muzzin fick en tvåminutersutvisning för osportsligt uppträdande blev det inget mer av den incidenten.

Matthew Tkachuk was ANGRY at the end of this one 😠#Flames #Leafs pic.twitter.com/w7luEfyRZs