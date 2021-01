Gretzky 60 år – Här är NHL-rekorden som aldrig kommer att slås

Wayne Gretzky debuterade i NHL som 18-åring säsongen 1979/1980. När den nu 60-årige Gretzky avslutade karriären 1998/1999 hade han åstadkommit mer än någon annan spelare i ligans historia och de flesta av hans rekord står sig än idag.

Gretzky är den spelare som innehar rekordet för flest mål assist och poäng. Totalt innehar han 61 officiella NHL-rekord där flera av de aldrig någonsin kommer att slås.

5. Hart Trophy åtta säsonger i följd

Hart Trophy tilldelas den mest värdefulla spelaren för sitt lag under en säsong. Wayne Gretzky vann inte bara priset nio gånger under sin karriär han vann det åtta säsonger i rad. Några spelare har under sina karriärer vunnit Hart Trophy mer än en gång där till exempel Gordie Howe tog hem priset sex gånger, men ingen spelare har någonsin kommit i närheten av att vinna priset åtta säsonger i rad. Alex Ovetjkin är den senaste spelaren att vinna Hart Trophy två säsonger i rad när han tog hem priset både säsongen 2007/08 och 2008/09.

4. Poäng i 51 matcher i följd säsongen 1983/1984

Säsongen 1983/84 gjorde ”The Great One” poäng i 51 matcher i rad, vilket är ett rekord som kommer att stå sig lång tid framöver. Mario Lemieux är den enda spelaren som någonsin har kommit nära rekordet när han under säsongen 1989/90 gjorde poäng 46 matcher i rad. Sedan millennieskiftet är den spelare som kommit närmst rekordet Patrick Kane . Under säsongen 2015/16 gjorde han poäng i 26 matcher i följd. För att åstadkomma en liknande prestation igen kommer det att krävas en helt unik spelare – och en hel del tur

Wayne Gretzky skakar hand med Gordie Howe efter att ha tagit sig förbi legendaren i alla tiders poängliga 1989.Foto: GARY HERSHORN/REUTERS



3. 92 mål under säsongen 1981/82

Under säsongen 1981/82 hann nummer 99 med att pricka in osannolika 92 mål. Efter en lysande inledning på säsongen hade Gretzky hunnit med att skjuta in 50 puckar på 39 matcher, vilket är ett rekord i sig. Genom historien finns det några få spelare som har kommit nära rekordet, Brett Hull hann med att göra 86 mål säsongen 1990/91 och Mario Lemieux stod för 85 mål under säsongen 1988/89. På den här sidan millennieskiftet är de två spelarna som kommit närmast Alexander Ovetjkin med 65 mål säsongen 2007/08 och Steven Stamkos med 60 mål säsongen 2011/12. När ”The Great One” satte rekordet hade han ett målsnitt på 1,15 mål per match under hela säsongen.

2. 163 assist under säsongen 1985/86

Säsongen 1985/86 hann nummer 99 ”endast” med 52 mål, men han kompenserade detta med att spela fram till 163 assist. För att sätta den siffran i kontext är den spelare som kommit närmast rekordet Mario Lemieux. Under säsongen 1988/1989 spelade Lemieux fram till 114 mål, hela 49 färre framspelningar än vad Gretzky noterades för under rekordåret. Sedan millennieskiftet är det endast Joe Thornton Sidney Crosby och Nikita Kutjerov som har noterats för över 80 assist under en och samma säsong.

Wayne Gretzky och radarpartnern Jari Kurri.Foto: Arkiv



1. Tre säsonger i följd med över 200 poäng

Bara Gretzky har noterats för fler än 200 poäng under en och samma NHL- säsong, men han tog sig inte bara över den platån en gång, utan tre säsonger i rad. Säsongen 1983/84 gjorde han 205 poäng, vilket han följde upp med 208 poäng och slutligen 215 poäng 1985/86. Det är tillika den högsta poängtotalen av en spelare i NHL-historien. Mario Lemieux är den enda andra spelaren som kommit nära 200-poängsplatån när han under säsongen 1988/89 var en poäng ifrån att komma dit. Att tre säsonger i rad producera 200 poäng blir ett rekord i rekordet.

