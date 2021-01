Femte raka förlusten hemma: "Vi faller igenom"

Tidigare under säsongen var Hovet Djurgårdens ointagliga borg. Efter fem raka förluster på hemmais har den känslan förändrats. Därför eftersöker tränaren Robert Ohlsson nu mer desperation hos sina trupper.

– Om inte folk är beredda att blocka skott och jobba hemåt, då har man problem, säger Ohlsson efter 4–5 mot HV71.

Mellan 17 oktober och 30 december tog Djurgården nio raka vinster hemma på Hovet. Men sedan 2020 blev 2021 har framgångarna i den slitna isladan förändrats – avsevärt.

Under tisdagskvällen inkasserade stockholmarna sitt femte raka nederlag på hemmais efter att gästande HV71 vunnit med 5–4.

Djurgården skulle kunna skylla på att man saknar sina två främsta centrar i skadade duon Jacob Josefson och Sebastian Strandberg. Men tränaren Robert Ohlsson ser helt andra orsaker till att laget inte levererar just nu.

Han saknar glöden och desperationen i laget.



– Ibland är hockey enkelt. Det består av två saker; det ena är att spela och det andra är att tävla. Tittar man på spelet genererar det fyra mål framåt. Tittar man på tävlingen och det hårda jobbet så genererar det fem mål bakåt. Vi behöver jobba hårdare i Djurgår'n Hockey och upp med jävlar anammat, sade en besviken Ohlsson på presskonferensen efter matchen.

MÅLVAKTSBYTE GAV TEMPORÄR EFFEKT

Medan HV71-tränaren Stephan "Lillis" Lundh berömde sitt lag för att ha "flyttat fram skamgränsen" ansåg Ohlsson att hans lag rör sig i motsatt riktning.

– Vi nere och touchar på vad vi kan tillåta. Vi blockar inte skott och gör inte de tråkiga sakerna som man behöver göra för att nå framgång. Vi har saker att göra i vårt jävlar anamma och vår tävling, säger Ohlsson.

– Man måste börja med det hårda dagliga jobbet. Om inte folk är beredda att blocka skott och jobba hemåt, då har man problem. Det är där jag tycker att vi faller igenom. Vi har inte så här dålig defensiv om vi är beredda att jobba, men jag tycker inte att vi gör jobbet.

Robert Ohlsson valde att byta ut sin startande målvakt Mantas Armalis efter tre insläppta mål. Niklas Svedberg ersatte och det gav laget en boost i form av två mål som tog dem från 1–3 till 3–3 i mittenperioden. Men lyckan varade inte.

– Det slank in någon puck lite för enkelt, då kände jag tidigt att är det inte Mantas dag så måste jag göra något för att få in en energi i gruppen. Hälften var att det slank in någon billigt, andra hälften var att göra bytet för att få in energin den vägen, säger Ohlsson om målvaktsbytet.

Djurgården har bara vunnit tre av sina elva matcher efter årsskiftet och ligger åtta i tabellen, en poäng före Färjestad som man tar emot på Hovet på torsdag.

