Svensk hockey blickar framåt

Svensk hockey har som de alla flesta andra idrotter inom landet haft (och har) ett tufft ekonomiskt stålbad under rådande pandemi. Klubbarna och dess olika marknadsföringsavdelningar har verkligen fått gnugga geniknölarna för att hitta nya inkomstmöjligheter.

Det ekonomiska stödet från myndigheter räcker inte till för att täcka de förluster som klubbarna har gjort och gör, detta står klart sedan länge. Här kan man tycka vad man vill om de helt stängda arenorna när man exempelvis samtidigt ser överfulla bussar och innan den nya pandemilagen kom till, överfulla shoppingcenter.

Ett visst publikantal hade utan tvekan hjälpt klubbarna att täcka några av de utgifter som finns. Detta hade självklart också kunnat gått att arrangera på ett otroligt tryggt och säkert sätt. Spelarna själva är såklart lika förstående av den tuffa ekonomiska situation som klubbarna genomlider och där många spelare även visat stor klubbkänsla genom att man accepterat en tillfällig lönesänkning.

En stor anledning till att svensk hockeys elitklubbar inte bara kommer att överleva dessa tuffa tider utan som även kommer att få klubbarna att blomstra igen, är de hängivna och trofasta supportrarna landet runt. Swishkampanjer har startats till höger och vänster på initiativ från supportrarna och som har gjort att klubbarna har kunnat värva spelare som man annars inte skulle ha råd med.

Svensk hockey finns djupt rotat i den svenska folksjälen och där ung som äldre håller på sitt lag i ur och skur. Det snackas hockey på förskolor, på arbetsplatsen, på bussen som på seniorboenden landet runt och det kommer även att fortsatt att göras så i framtiden. Detta är också en av de stora anledningarna till att svensk elithockey står sig mycket stark.

Hockey ska vara för alla

Vi är övertygade om att hockey fortsatt kommer att vara en av Sveriges mest populära idrotter, nu och i framtiden. En viktig del i allt detta, om man ska se bortom rådande pandemi, är att se till att alla barn och ungdomar också kan syssla med idrotten som vi alla älskar. Idag så är det dyrt att ha ett par hockeytokiga ungar som vill spela hockey, kostnaderna kan även variera stort mellan regionerna i landet.



I detta ligger också en stor utmaning för regionerna själva samtidigt som det även är något som det svenska hockeyförbundet är väl införstådda med och som man jobbar hårt för att lösa. När det gäller hockey på elitnivå så har vi genom åren kunna uppleva allt från att Per Ledin ansåg att "Måttet vara rågat" i 2006 års SM-final mellan Färjestad och Frölunda till att 40-50 st. sexleksaker regnade in på isen i en match mellan AIK och Leksand 2008 till Jakob Silfverbergs mäktiga 13 mål i ett finalslutspel när folkkära Brynäs IF vinner sitt 13:e SM guld 2012.

Ja, listan över matcher och händelser kan göras enormt mycket större än detta. Det är också en lista som bara är påbörjad och som vi gemensamt ska fortsätta att skriva, vi inom svensk hockey ska "bara" klara av en pandemi först.