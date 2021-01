Superdramat: Avgjorde med en sekund kvar

Det bjöds på ett riktigt superdrama i nattens möte mellan Winnipeg Jets och Edmonton Oilers. Lagen följdes åt och bytte ledning med varandra innan Jets i den tredje perioden såg ut att koppla ett grepp genom både ett kvitteringsmål och ett ledningsmål inom loppet av en minut och 13 sekunders spel med fem minuter kvar på klockan.

Då lyckades Kailer Yamamoto kvittera matchen till 3–3 med tre minuter kvar att spela – innan superstjärnan Leon Draisaitl avgjorde matchen med endast en sekund kvar att spela.

Draisaitl serverades med en passning från Connor McDavid och kunde från sin position i den vänstra tekningscirkeln överlista Jets-målvakten Laurent Brossoit med ett skott mellan benskydden.

– Vi skapade en del farliga chanser och hade lite tur där på slutet, säger matchvinnaren Draisaitl på presskonferensen efter matchen.



Enligt nhl.com är målet det senaste matchavgörande målet i ordinarie tid i Oilers historia.

Trots segern var allt inte bara guld och gröna skogar från Oilers-håll efter matchen.

– Våra "special teams" är inte vad de behöver vara just nu, men vi har också lite otur. I vårt numerära överläge har lite puckar studsat via skridskor och in. Det är frustrerande, men kanske vänder turen nu med det här sena avgörandet, säger Edmontons tränare Dave Tippett.



Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 3–4 (1–0, 0–2, 2–2)

Winnipeg: Adam Lowry (3), Nikolaj Ehlers (4), Blake Wheeler (3).

Edmonton: Ryan Nugent-Hopkins (3), Kyle Turris (1), Kailer Yamamoto (3), Leon Draisaitl (3).