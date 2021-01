NHL-stjärnans son vill testa på spel i Sverige

Född i Tampa och uppväxt i USA, men rötterna finns i Njurunda utanför Sundsvall.

Jesper Modin är hans namn och under senaste säsongerna har han spelat för Ohio AAA Blue Jackets i amerikanska juniorligorna, men pandemin har stoppat honom från all hockey så här långt den här säsongen även om han själv inte har haft Covid-19. Pappa är för övrigt tidigare Stanley Cup och Olympiamästaren Fredrik Modin.



Trots att Modin är uppväxt i USA är ändå Sverige det land som ligger honom närmst om hjärtat och där han i en framtid gärna vill testa på att spela hockey.

– Om jag känner mig mest som svensk eller amerikan? Det är en tuff fråga som jag faktiskt fått ganska ofta, säger 19-årige forwarden med en lite lätt amerikansnorrländsk brytning och fortsätter:

– Jag tycker att jag är 100 procent svensk. Båda mina föräldrar är svenska och jag säger till alla att jag är svensk och kommer alltid vara det.

– Jag har kommit hem till Sverige nästan varje sommar sedan jag föddes, förutom förra sommaren då vi inte kunde åka över. Plus att vi varit hem några vintrar runt jul.

– Däremot har jag gått i amerikansk skola och vuxit upp här, men jag känner mig svensk, vilket jag som sagt var säger till alla. Om det är något land jag skulle få chansen att spela i eller för så är det Sverige som gäller för mig.

Jesper Modin.Foto: Privat



VILL SPELA I SVERIGE

Jesper Modin lockas även av att spela i Sverige.



– Så är det absolut och någonting jag faktiskt tänkt på ganska ofta, hur det skulle vara. Det lockar och jag tror att det hade varit roligt att spela i Sverige.

Däremot har han ännu inte haft några kontakter med svenska klubbar.

– Nej, inte på så sätt. Hade vi bott hemma eller kommit hem oftare och inte bara under sommaren hade nog den möjligheten öppnats upp mer. Då hade jag nog pratat mer med svenska klubbar.

– Just nu, som situationen har varit och att jag är borta här oftast, så tror jag inte svenska klubbar tittar hit bort som klubbarna Kanada och USA gör.

Följer du svensk ishockey någonting?

– Nej, det gör egentligen jag inte. Det var ett tag som jag var inne i det litegrann, men det blir lite svårt att följa beroende på tidszonerna. När matcherna i Sverige spelas är jag i skolan och så vidare.

– Dessutom har jag inte svenska kanalerna. Då blir det inte att jag har kunnat titta på matcherna som jag hade velat.

– Jag följer mest NHL. Ibland kan jag såklart även kolla hur det ligger till i SHL, men det är inte så att jag sätter mig och kollar på matcherna och har stenkoll på hur saker och ting fungerar där.

"JAG SER UPP TILL HONOM"

Att det blev hockey för Jesper Modin var givetvis ganska naturligt då pappa Fredrik Modin spelade 14 säsonger och totalt 898 matcher i NHL. Lägg därtill att han spelade två OS och fyra VM.



– Det var absolut pappa som gjorde att jag började med hockey. Jag ser upp till honom och man vill ju vara som pappa när man är ung så…, säger Jesper Modin med ett skratt och fortsätter:

– Jag minns inte min första hockeymatch, men jag var nog runt tre eller fyra år då jag började spela hockey.

Pappa Fredrik Modin tillsammans med Peter Forsberg och Mats Sundin.Foto: Bildbyrån



Pappa Fredrik har som bekant vunnit Stanley Cup med Tampa 2004, men även OS-guld 2006.

– Jag kommer ihåg Stanley Cup och paraden efteråt när jag satt bak i bilen mellan mamma och pappa. Då kom det fram en reporter som höll upp en mikrofon och frågade mig någonting. Jag sa ingenting utan bara stirrade på honom (skratt). Det är vad jag kommer ihåg därifrån.

– 2006 när han vann OS-guld var vi hemma. Mamma var skitglad då han vann så ett svagt minne har jag även av det.

Vad är annars ditt bästa minne från pappa som spelare?

– Han var även med i OS 2010. Då fick vi följa med och hänga i Olympic Village i Vancouver där han bodde. Vi kollade på lite allt möjligt då vi var där och jag tyckte att det var en cool upplevelse.

– Annars är det jag minns bäst då han var här i Columbus och spelade. Vi var även iväg till L.A (Los Angeles) och Atlanta för att träffa honom då han spelade där.

Kan du se likheter mellan dig och pappa som hockeyspelare?

– Jag har faktiskt hört från farfar att det finns likheter mellan oss. Jag är rightare och han leftare så där är vi inte lika, men jag har hört att jag har en lite likande skridskostil. Dessutom är jag en hyfsad stor spelare (185/75) och det var han också (193/100).

– Oftast vill vi hamna framför mål där vi är som starkast och kan göra vårt bästa.

HAR INGEN KLUBB FÖR TILLFÄLLET

Senaste säsongerna har Jesper Modin spelat för Ohio Blue Jackets juniorlag, en tid han ser tillbaka på som väldigt utvecklande.



– Det var en rolig tid. Jag spelade med Ohio AAA Blue Jackets U15, U16 och sedan två säsonger med U18. Förra säsongen var den sista för mig i den klubben.

– Jag tycker att jag utvecklades väldigt bra där genom åren och jag fick se mycket eftersom vi var över och spelade i Phoenix, Dallas, New York, Buffalo, Chicago… Vi var överallt och spelade. Jag hade riktigt skoj.

Vad ser du som höjdpunkten under dina år i Ohio?

– I fjol hade vi en väldigt bra säsong och då var det riktigt roligt. Det var sista året i den klubben. Jag tycker att vi hade flyt och spelade väldigt bra.

– I slutet av förra säsongen var det en distriktsturnering. Där var vi med och fajtades hela vägen in i slutet. Vinner man det så får man spela national, men det blev inte så på grund av Covid.

– Det var ändå nära att vi kom med och jag tycker att det var den bästa säsongen för mig och alla andra i laget.

Coach för Jesper Modin har varit Ben Eaves, för övrigt son till tidigare NHL-spelaren Mike Eaves.

– Det var förra säsongen. Jag måste säga att han är en av dom bästa coacherna jag har haft. Han var väldigt bra och ”connectade” med alla spelare på en annan nivå. Det var roligt att spela för honom eftersom han hade en annan syn på saker och ting.

Nu har stora delar av USA varit ned stängt eftersom pandemin satt klorna i landet. Det här har såklart även påverkat Jesper Modins möjligheter att träna optimalt.

– Ishallarna var stängda under sommaren. Då var det svårt att vara på is, men just nu åker jag skridskor två gånger i veckan med Cincinnatis ishockeyklubb. Jag försöker hålla igång på så sätt.

– Annars är det gym som gäller för att hålla sig i ”shape” och redo när matcher eller vad det nu blir börjar.

Tillhör du något lag eller vad är det sagt framåt för din del?

– Just nu har jag inget lag. Tanken är att jag ska spela för University of Cincinnatis klubbhockeylag när det nu börjar.

– Tanken var att säsongen skulle börja nu efter nyår, men det blir inte så. Även andra lag har ställt in säsongen. Förhoppningsvis drar vi igång igen till nästa säsong. Vi får hoppas på det bästa, att det kommer bli så, avslutar Jesper Modin.

