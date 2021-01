Efter konflikten – stängs av hela året

Under sommaren 2020 sprack relationen mellan Arizona Coyotes och deras general manager John Chayka.

Något som ledde till att han Chayka själv rev det fyraårskontrakt han nyligen skrev med klubben och Arizona skrev då följande i ett pressmeddelande:

"Klubben är besviken över hans aktioner och hans tajming just som Coyotes gör sig redo för att kliva in i NHL:s hubstad Edmonton, där laget ska inleda sitt första slutspel sedan 2012. Chayka har beslutat sig för att ge upp på ett starkt och konkurrenskraftigt lag, en hängiven stab och Arizona Coyotes fans, de bästa fansen i NHL"

En anonym källa med insyn i situationen använde också starka ord när han beskrev det som inträffat i en intervju med sajten azcoyotesinsider.com i samband med konflikten i somras.

– John Chayka är en lögnare som har gett upp, säger personen.– Alex (Meruelo, ägaren) känner sig bedragen och lurad. De ville ha kvar John. Det har varit tal i media om att organisationen begränsade hans befogenheter nu på slutet, men sanningen är att John övergav organisationen.

Under Chaykas tid som general manager för Arizona Coyotes hade klubben också brutit mot ligans regler under den årliga NHL Draft Combine, där spelare som är aktuella inför NHL-draften genomgår intervjuer och fystester. "Yotes" ska ha genomfört egna fystester med vissa spelare innan combinen, något som inte är tillåtet.

NHL har nu undersökt situationerna och beslutat att John Chayka ska straffas hårt.

Enligt både Sportsnets Elliotte Friedman samt TSN:s Darren Dreger stängs nu Chayka av från att jobba inom NHL under hela 2021. Detta efter att han, enligt NHL "uppträtt skadligt gentemot både ligan och sporten".

John Chayka tillåts nu inte att anställas inom NHL igen förrän den 1 januari 2022.

