Så som spelarmarknaden ser ut är det en stor mängd importspelare som väller in i Hockeyettan just nu och så här långt syns en tydlig trend att det är spelarna från vårt östra grannland snarare än spetsarna från Nordamerika som lett till en omedelbar succé.



I den märkliga transfersituation som råder tycks det som att det finns två vägar att gå för Hockeyettan-klubbar som vill göra sena värvningar och förstärka inför vad som komma skall.



Antingen det finländska spåret. Eller det nordamerikanska spåret.



Det är så det ser ut och än så länge är det ju ganska tydligt vad som har funkat bäst för lagen i tredjeligan.



Visst finns några succéstories att skriva om (då tänker jag närmast på den häftiga trion Ethan Cardwell, Blake Murray och Jack Thompson som kommit in och tagit Surahammar med storm), men överlag har de nordamerikaner som kommit in den senaste tiden visat sig ha en ganska lång startsträcka.



Tungt AHL-meriterade Josh Brittain blev inte en omedelbar succé i Vimmerby, Tyler Busch och Spencer Naas lyser påtagligt med sin frånvaro i poängprotokollet för Tranås och det vore väl synd att säga att Colton Leiter har revolutionerat Visby/Roma.



Det blir spännande att se vad ”stjärnförstärkningar” som Matt Gaudreau (i Tyringe) och Brett Boeing (i Östersund) kan komma att tillföra, men vi ska nog förvänta oss lite av en startsträcka även där innan det blir några sprudlande resultat.



Det handlar inte bara om att det är spelare som inte lirat någonting på ett tag. Det handlar förstås om hela paketet med omställningen till ett nytt land och allt vad det innebär.



En helt annan sak har det varit med de sena värvningarna från vårt östra grannland. Där kan vi verkligen snacka om spelare som kommit in och gjort omedelbar skillnad.



Janne Väyrynen och Eero Savilahti behövde knappt mer än komma hit för att få Nybros offensiv att börja blomstra (och har fortsatt på samma spår) och Sameli Ventelä och Roope Elimäki tog rygg på dem när de anslöt till samma klubb. Rutinerade Joonas Alanne gjorde mål i sin första match när han debuterade för Mariestad under eftermiddagen och Ville Heikkinen har visat sig spännande i Visby.



Med tanke på den utvecklingen är det inte mer än rätt att fansen i Boden och Östersund förväntar sig väldigt mycket inför debuterna från Sakari Turtiainen respektive Kasper Elo.



I och med att Mestis (andraligan på andra sidan Östersjön) är satt på paus och inte direkt tycks ligga nära att komma igång igen är buffébordet dukat för den ”yrkesmässiga” ligan Hockeyettan.



Som det ser ut just nu har de smartaste värvningarna skett därifrån snarare än från Nordamerika.



* * *



Apropå värvningar av spelare som inte lirat något den här säsongen ville Boden uppenbarligen inte förlita sig enbart på Victor Johnson och David Otter i sin aggressiva push för att ta sig upp i Hockeyallsvenskan.



Kevin Lindskoug som presenterades i helgen är ett på papperet väldigt stort namn för att värvas till Hockeyettan.



På sin väg upp var han en av de hetaste målvakterna i Hockeyallsvenskan och spelade oerhört inspirerat mellan stolparna i Björklöven, men efter det har karriären varit lite mer krokig. Det har blivit spel i exotiska hockeyländer som Vitryssland, Polen och Italien.



Om han blir mannen som tar Boden till Hockeyallsvenskan är förstås svårt att säga, Allettan får väl bli någon form av inkörssträcka med tanke på att han inte lirat alls den här säsongen. Men hans ankomst till klubben är definitivt en spännande krydda inför vårens action.



* * *



En vanlig säsong finns många ganska goda och rationella argument mot att baka ihop matcher till helgpaket i den södra Allettan.



Det handlar förstås om ekonomi. Man vill kunna sälja dryck (och således spela endast lördagar) och det finns en rädsla för att publiken bara kommer välja en match av två om det är hemmamatch på schemat både lördag och söndag.



Jag kan köpa det.



Men en sådan säsong som den här coronasäsongen har utvecklat sig till utan någon publik på läktarna kan jag tycka att det borde kunna vara en ganska god idé att ta efter Allettan norra och spela dubbelt när man väl åker iväg.



I Allettan norra är det ett måste för att få reselogistiken att gå ihop med tanke på de väldiga avstånden. Men det är i allra högsta grad tillämpningsbart även i söder.



För att ta ett exempel. På söndagskvällen spelade Skövde borta mot Karlskrona (och vann imponerande med 6-3). På onsdag ska de vara i Mörrum för att spela match. Hade det då inte varit smart att damma av båda mötena på en och samma helg? Säg, Mörrum lördag och Karlskrona söndag. De hade kunnat ha rivalerna Mariestad med sig på trippen och bytt motståndare med varandra rakt av.



Det är ändå en nätt liten tripp på si så där 30 mil och fyra timmar enkel från Skövde till Blekinge-gängens hemmaborgar. Totalt åtta timmars waste of time i buss som ska göras två gånger på mindre än en vecka.



Det kanske är så att boende och sådant extra som kommer till är en kostnad som ändå inte gör det försvarbart att stanna kvar och ligga över, jag vet inte. Men rent spontant känns det som att det finns en hel del att vinna på utökade roadtrips nu när eventuellt förlorade publikintäkter inte är något som är i spel.

