JVM-stjärnan får göra NHL-debut i natt

Från Skutskär till NHL.

I natt kommer Victor Söderström att ta sina första skär på en NHL-is då Arizona Coyotes ställs mot Vegas Golden Knights.

Yotes-coachen Rick Tocchet bekräftar nämligen att den 19-årige svensken kommer att finnas med i laguppställningen inför det tuffa mötet med Vegas.

Defenseman Victor Söderström (@Vsoderstrom65) will be making his @NHL debut tonight, per Coach Tocchet. pic.twitter.com/o0yaMN4rft