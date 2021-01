Efter smällen – så länge blir Thornton borta

Det var i inledningen av den tredje perioden som Joe Thornton tvingades avbryta förlustmatchen mot Edmonton Oilers efter en tackling från Oilersforwarden Josh Archibald.



– Det ser definitivt ut som att han kan bli borta ett tag, men vi vet inte omfattningen ännu. Han kommer att ha genomgå fler tester den här veckan. Så här går det ibland, sade Torontocoachen Sheldon Keefe till nhl.com efter den matchen.



Nu har skadedomen kommit för legendaren.

Enligt Chris Johnston på Sportsnet har Thornton ådragits en revbensfraktur och förväntas vara bort från spel i minst fyra veckor. 41-åringen riskerar därmed att missa fler än tio av Maple Leafs kommande matcher.

Joe Thornton has a rib fracture and will miss at least four weeks.

Joe Thornton värvades till Toronto inför säsongen och har hittills gjort ett mål och en assist på fem matcher i Leafs.

Till nattens match mot Edmonton Oilers tappar Toronto även superstjärnan Auston Matthews då han dras med en lättare skada och bedöms vara "dag-till-dag".

Auston Matthews is out for tonight's game vs. Edmonton with a minor injury. His absence is believed to be precautionary and short term.