Nattens match ställs in – efter misstänkt coronautbrott

I natt skulle Nashville Predators och Carolina Hurricanes mötts i NHL.

Men ligan meddelar att matchen skjuts upp efter rädsla för Covid-19-smitta i Carolina.

Nattens NHL-match mellan Nashville Predators och Carolina Hurricanes skjuts upp.

Enligt är det på grund av att man vill "säkerställa hälsan och säkerheten för spelare, tränare och övrig matchpersonal."

TSN:s Pierre LeBrun uppger att det rör sig om ett misstänkt coronautbrott i Carolina Hurricanes.

Det är ännu oklart ifall spelare, tränare eller annan personal är smittade och i sådana fall hur många.

Matchen kommer att flyttas till ett annat datum men någon ny speltid är ännu inte klar.

Carolina Hurricanes och Nashville Predators möttes under måndagsnatten (4-2 till Carolina) och ifall spelare redan var smittade då finns risken för att det även kan drabba Nashvilles lag.

