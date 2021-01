Bänkades – sedan sköt stjärnan segern till Columbus

Columbus Blue Jackets hade inlett den nya NHL-säsongen svagt med två raka förluster mot Nashville Predators, 1-3 och 2-5.

När laget åkte till Detroit under måndagen kom dock första vinsten för Columbus.

Det var dock Red Wings som tog ledningen i första perioden då Bobby Ryan skickade in sitt andra mål i Detroittröjan.

Därefter vände Blue Jackets på matchen. Först pricksköt dansken Oliver Björkstrand in kvitteringen innan Alexandre Texier gav bortalaget ledningen tidigt i den tredje perioden.

Lagets stjärncenter Pierre-Luc Dubois ryktas vara missnöjd i Columbus och vill söka ett miljöombyte vilket gör att han omgärdas av trejdsnack. Han var också relativt osynlig i lagets två första matcher för säsongen.

Även kvällens match inleddes knackigt från 22-åringens sida och i slutet av den andra perioden bänkades stjärncentern av John Tortorella. Dubois fick nämligen knappt spela någonting under periodens sista sju minuter.

#CBJ Pierre-Luc Dubois was benched for most of the final seven minutes of the second period, but he’s out here for the second Columbus shift of the third.