KLART: Hockey-VM flyttas från Belarus

Det blir inget hockey-VM i Belarus 2021.

På sin hemsida bekräftar IIHF att landet fråntas värdskapet, något som beslutats på ett möte under måndagen.

– Det är beklagligt att vi tvingas ta bort Minsk och Riga som värdstäder. Under denna process har vi försökt trycka på att VM skulle kunna användas som ett verktyg för försoning och för att stilla de sociopolitiska problem som präglar Belarus och hitta en positiv väg framåt. Och även om vi anser att VM inte bör användas som ett politiskt verktyg, har vi kommit fram till att det inte är lämpligt att hålla mästerskapet i Minsk, då det finns större problem att ta itu med vad gäller säkerheten för spelare, åskådare och domare, säger IIHF-ordföranden René Fasel i ett uttalande.



Det är ännu oklart var VM kommer att spelas i stället och IIHF skriver att frågan om ny spelort kommer att utredas och beslut väntas inom snar framtid. IIHF skriver att Riga, Lettland, alltjämt är aktuell i ett delat värdskap, men det också bli aktuellt att flytta VM till en helt ny värdstad.

Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson kommenterar beslutet på förbundets hemsida.

– Vi i svensk ishockey välkomnar beskedet om att flytta VM från Belarus och tycker att beslutet från IIHF är det enda rimliga, givet situationen. Nu kan vi äntligen fokusera på de sportsliga frågorna och efter dagens besked ser vi fram emot en hockeyfest som avslutar denna så annorlunda säsong, säger Anders Larsson.

VM ska spelas mellan 21 maj och 6 juni.

Due to safety and security issues, the IIHF Council will move the 2021 #IIHFWorlds from Minsk. Tournament hosting options to be evaluated. https://t.co/IcCtfOxZdc