Stjärnrookien prisas – efter historiska succén

Sällan har en spelare haft en så succéartad inledning på sin NHL-karriär som Kirill Kaprizov hade.

I debuten för Minnesota Wild stod han först för två assist innan han sköt det avgörande målet i förlängningen mot Los Angeles Kings. Därmed blev han den blott tredje NHL-spelaren någonsin, och den första sedan 1990, att göra ett suddenmål i sin NHL-debut. Han var också den första spelaren någonsin i Wilds historia att göra tre poäng i debuten.

I sin andra NHL-match fortsatte framgången för Kaprizov och hans Wild. Han assisterade nämligen till Marcus Johanssons avgörande mål i förlängningen mot Kings och blev därmed först någonsin i NHL:s historia att vara inblandad i suddenmål i båda sina första matcher i världens bästa hockeyliga.

Totalt stod den 23-årige ryssen för fyra poäng på sina första två matcher i Minnesota Wild.

Den historiska framgången leder nu till att Kirill Kaprizov får pris som veckans spelare i NHL, i sin första vecka i ligan.

Kirill Kaprizov of the @mnwild and frontline healthcare hero Brittany Hutchinson named @NHL ‘First Stars’ of the Week. https://t.co/o2vIKFA84K #NHLStats pic.twitter.com/fQQ2mhyDXV