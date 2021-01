Kan spela både back och forward - är klar för Rögle

– Joey LaLeggia är en mycket unik spelare på det sätt att han både kan spela forward och back vilket ger oss flera olika möjligheter att använda honom, säget Chris Abbott.

Han har gjort 178 poäng på 324 AHL-matcher - som både back och forward. Nu är den mångsidige Joey LaLeggia klar för Rögle.

Det bekräftar klubben på sin webbplats.

– Först och främst så är Joey en riktigt bra spelare som vi är övertygade om kommer att tillföra många bra saker i vårt lag. Sen är det en bonus att han kan användas på flera olika positioner, säger sportchefen Chris Abbott.

"SÅRBARA FÖR SKADOR"

Kontraktet sträcker sig för resten av säsongen och LaLeggia kommer till Ängelholm om en dryg vecka. 28-åringen gjorde förra säsongen 21 poäng på 51 matcher i AHL.

Rögle har den senaste tiden släppt Craig Schira och tappat Nils Höglander.

– Den ekonomiska bufferten har ökat men vi har blivit sårbara för skador. Vi behöver fylla på innan vi går in i det spännande slutskedet av säsongen och har under en tid noggrant sonderat marknaden och när möjligheten dök upp att signa Joey slog vi till. Under normala förhållanden så hade Joey inte tillgänglig för oss vid den här tiden på året men det här är inget normalt år. Marknaden ser helt annorlunda ut i år, säger Chris.

