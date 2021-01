NHL-klubben bekräftar - lånar ut forne talangen till SHL

New York Islanders bekräftar ryktet. NHL-klubben lånar ut den tidigare stortalangen Josh Ho-Sang till Örebro Hockey.

2014 draftades Josh Ho-Sang som 28:e spelare i första rundan av New York Islanders. Då ansågs det som ett fynd eftersom forwarden ansågs ha talang för att gå betydligt tidigare än så.

Sex och ett halvt år senare har den nu 24-årige kanadensaren bara spelat 53 NHL-matcher för Islanders och ytterligare drygt 250 i AHL. Nu lämnar han Nordamerika och kommer till Sverige. Det bekräftar New York Islanders via Twitter.

Ho-Sang lånas ut till Örebro Hockey resten av säsongen.

#Isles Transaction: Josh Ho-Sang has been loaned to Orebro HK (SweHL). — New York Islanders (@NYIslanders) January 16, 2021

FÖRSOV SIG – BLEV STRAFFAD

Josh Ho-Sangs tid i New York Islanders har vart tumultartad. 2015 försov han sig under första dagen på klubbens talangläger och blev straffad genom att skickas tillbaka till sitt juniorlag. Inför förra säsongen bad han om en trejd, vilket fick klubbens general manager Lou Lamoriello att be honom hålla sig borta från Islanders farmarlag Bridgeport Sound Tigers i AHL.

Han anslöt till klubben först i december efter att ha rökt fredspipa med klubbledningen. Det slutade med att han lånades ut till AHL-konkurrenten San Antonio Rampage i slutet av förra säsongen – en säsong där han bara spelade totalt 22 matcher och svarade för 13 poäng (4+9).

Sin senaste match spelade han 11 mars i fjol.

Örebro har ännu inte bekräftat lånet av Ho-Sang.

