Frölundas val: Lånar ut JVM-centern

Han är fostrad i Ö-viksklubben KB65 men flyttade till Frölunda som 16-åring år 2018. Nu flyttar Theodor Niederbach hem till Örnskökdsvik igen.

18-åringen tycks nämligen vara klar på ett utlåningsavtal hos allsvenska Modo. Niederbach finns registrerat på Modos trupp på svenska ishockeyförbundets hemsida.

Niederbach har under säsongen registrerats för ett mål på elva matcher i SHL. I J20-hockeyn har han gjort 35 poäng på bara 19 matcher. Han slog sig också in i JVM-truppen och sköt två mål under mästerskapet.

Hockeysverige.se jagar en bekräftelse från Modo.