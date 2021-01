Bäckströms drömstart med nye coachen

Washington har en åldrande kärna, bestående av namn som John Carlson, T.J. Oshie Nicklas Bäckström, Aleksandr Ovetjkin och nu också med 44-årige Zdeno Chára. Men än verkar lagets veteraner hålla måttet.

I nattens säsongspremiär mot Buffalo Sabres var det framför allt Oshie och Bäckström som imponerade. Den förstnämnde utsågs till matchens första stjärna efter att ha gjort 1+2 i 6-4-vinsten. "Bäckis" utsågs till matchens andra stjärna efter att ha fått med sig både ett mål och en assist.

Målet kom redan ett par byten in på den nya säsongen. Det var Alex Ovetjkin som petade fram pucken till den svenske 33-åringen, som från nära håll överlistade Carter Hutton i Buffalos kasse. Bäckström står nu på 244 mål i NHL-karriären och är på god väg mot att bli den 13:e svensken att nå 250 mål.

I den andra perioden klev Bäckström fram på nytt, den gången med en assist på backstjärnan John Carlsons 3-1-mål. 1+1 för svensken i den nye coachen Peter Laviolettes debut i Washingtonbåset, alltså.



