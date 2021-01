"Foppa" hyllas på Coloradomålvaktens nya mask

Peter Forsberg producerade 755 poäng på 591 matcher i Colorados färger.

I oktober 2011 hyllade Avalanche "Foppa" genom att skicka upp hans nummer 21 i taket.

Nu hyllas Forsberg på nytt, om än i en lite mindre skala.

När nuvarande Coloradomålvakten Pavel Francouz tog fram en av sina nya maskdesign till årets säsong så valde den tjeckiske målvakten att ha "Foppa" på sin mask.

Since you’ve been asking.



Frankie’s Reverse Retro helmet is even better up close. #GoAvsGo pic.twitter.com/mWOyRanAuT