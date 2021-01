Svenskmålvakten värvas tillbaka till NHL-klubben

I går sattes Anton Forsberg upp på waivers av Edmonton Oilers i syfte att flyttas ner till AHL.

Men så blir inte fallet.

Under tisdagen stod det nämligen klart att Carolina Hurricanes plockar upp Forsberg på waivers.

Forsberg tillhörde Carolinas organisation under två år fram till hösten då "Canes" valde att inte förlänga kontrakt med den svenske målvakten. Nu är 28-åringen alltså tillbaka i Carolina.

The #Canes have claimed goaltender Anton Forsberg on waivers.



Defenseman Joakim Ryan cleared waivers.https://t.co/IIyAoAQx37