”Vi har förtroende för sportsliga ledningen och tränaren”

Bottenkonkurrenten Linköping har sparkat sin tränare efter svagt spel.

Men för HV71 är det ännu inte aktuellt att rensa på ledarsidan. Det säger klubbens ordförande Sten-Åke Karlsson.

– Vi har förtroende för den sportsliga ledningen och för tränaren också, säger han i HVTV.



HV71 går mot sin sämsta säsong någonsin i Elitserien/SHL och är just nu inblandade i bottenstriden av tabellen.

Då berättar klubbens ordförande Sten-Åke Karlsson om hur han ser på det pressade läget.

– Vi har det jobbigt. Vi har underpresterat och är inte alls nöjda med hur den här säsongen har fallit ut så här långt, och säsongen har ju gått en rätt lång bit på väg också. Vi får verkligen hitta nycklarna och vägarna till att vända på det här, säger Sten-Åke Karlsson i HVTV under söndagen.



HV-ordföranden menar att det finns en plan för hur man ska börja lyfta i tabellen – och där innefattas bland annat att värva spelare för att stärka upp truppen.

– Det jobbas konkret med att få in nyförvärv och en del är på gång dessutom. Vi tillför de resurser som behövs för att kunna landa nya spelare.

”FÖRSTÅR ATT ALLA KÄNNER FRUSTRATION”

HV71 ligger just nu tredje sist i SHL en poäng före Brynäs under kvalstrecket, men Brynäs har sex matcher färre spelade jämfört med Jönköpingslaget. Om inte förbättring sker under säsongens andra halva finns alltså risken för att HV får spela kval för att hålla sig kvar i högsta serien.

Bottenrivalen Linköping agerade genom att sparka tränaren Bert Robertsson och många HV-supportrar har ifrågasatt både coachen Nicklas Rahm samt sportchefen Johan Hult.

Enligt ordföranden Sten-Åke Karlsson är det dock inte aktuellt att sparka någon.

– Vi har förtroende för den sportsliga ledningen och för tränaren också. Vi utvärderar såklart allt hela tiden, vi får utvärdera allt eftersom hur det här utvecklar sig, säger han i HVTV.

Sten-Åke Karlsson avslutar sedan med att skicka en hälsning till HV-fansen, och uppmanar dem att stötta laget.

– Jag har förståelse för att man är besviken. Jag är också besviken, jag är också supporter. Jag förstår att alla känner frustration och att det här inte är okej. Samtidigt har vi 20 omgångar på oss, vi har möjligheterna och det finns planer.

– Vi behöver också, och framför allt spelarna på isen behöver, stöd och hejarop. Att de får lite energi från alla oss utomstående. Med all respekt för frustration och besvikelse, hjälp oss och slut upp för att försöka vända det här.

