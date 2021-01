Dubble Stanley Cup-målvakten lägger av

Corey Crawford avslutar sin hockeykarriär.

Det meddelar 36-åringen under lördagskvällen.

– Jag ville fortsätta spela men tror att jag redan har gett allt jag kan till sporten, säger Crawford i ett uttalande.

I går meddelade New Jersey Devils att Corey Crawford tar en paus från hockeyn på obestämd tid.

I dag kom dock beskedet att den 36-årige målvakten lägger skridskorna på hyllan efter en lång NHL-karriär.

Totalt spelade Crawford 488 NHL-matcher, alla för Chicago Blackhawks.

– Jag har haft förmånen att ha en lång karriär där jag kunnat ha hockey som mitt jobb. Jag ville fortsätta spela men tror att jag redan har gett allt jag kan till sporten och har kommit fram till att det är läge att avsluta karriären, säger kanadensaren i ett uttalande och fortsätter:

– Jag vill tacka New Jersey Devils för att att de har förstått och stöttat mitt beslut. Jag vill också tacka Chicago Blackhawks för att de gav mig chansen att leva min barndomsdröm. Jag är väldigt stolt över att jag har fått vinna två Stanley Cups med Chicago.

– Jag är glad och ser fram emot att gå vidare till nästa kapitel av mitt liv tillsammans med min familj.

Corey Crawford has officially announced his retirement from the NHL following 10 NHL seasons and 488 regular-season games.



"Crow" leaves the game with an impressive resume as a two-time #StanleyCup champion: https://t.co/aagQepg6wP pic.twitter.com/oe7HoJJOb2