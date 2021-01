Inga lag från division 2 kommer ansluta till kvalet men Hockeyettan ska fortfarande bantas med sju lag inför nästa säsong. Det gör vårserierna hetare än vad som någonsin tidigare varit fallet. Det blir himmel eller helvete för många lag.



Det blir mycket snack om Allettorna. Med all rätt. Det är häftigt att landets bästa division ett-lag buntas ihop i två spetsserier och mäter sig med varandra. Det är klart att det ska snackas och skrivas mycket om det och det är klart att det är där mest fokus kommer att hamna under vårens gång.



Men samtidigt är det ju så att åtta av tio lag från vardera Alletta kommer att spela vidare efter de 18 omgångarna (det vill säga ingen större press) och avancemanget till finrummet betyder att Hockeyettan-statusen inför nästa säsong redan är säkrad.



Samtidigt kommer vårserierna, som vanligtvis är ganska anonyma, bli rena helvetet den här våren.



Ligan ska ju bantas med ett gäng lag och samtidigt som lagen slåss om att ta den berömda bakvägen in i slutspelet ska de också göra allt för att hålla sig undan de fyra sista platserna och ett nervigt negativt kval för att hålla sig kvar i ligan.



Fyra av sju lag ramlar ner i negativt kval, det är ganska saftigt.



Det kan vara på plats med några reflektioner inför den hetaste våren på länge.



* * *



Det kom väl kanske inte som någon överraskning, men förbundets beslut att ställa in resterande del av säsongen för juniorerna och slopa vissa kvalspel innebär att det inte heller kommer vara några division 2-gäng som kvalar uppåt den här säsongen.



Det innebär dock inte att kvalet är inställt.



Beskedet är fortfarande att Hockeyettan ska bantas från 47 till 40 lag inför nästa säsong och att sju gäng således ska bort den här våren.



Jag ringde Hockeyettans ligachef Mats ”Horndal” Johansson som förklarade synnerligen pedagogiskt.



– Vi spelar på fyra Hockeyettan-lag istället. Det blir en negativ kvalserie på fyra lag, ettan och tvåan blir kvar i Hockeyettan, trean och fyran får ansluta till Hockeytvåan till hösten.



Snacka om att det blir mycket på spel.



* * *



Hur mycket påverkar egentligen ett kapitalt misslyckande?



Jag tänker då förstås på de två orange-klädda gängen Lindlöven och Strömsbro som har en hel del gemensamt den här säsongen.



Båda lagen har på papperet och sett till vilka serier de huserat i lag som är på tok för starka för att missa Allettan. Båda lagen hade allt i egna händer men lyckades tappa greppet om Allettan-platserna på hemmaplan i sista omgången.



Lindlöven skulle ”bara” besegra ett Grums utan något att spela för under ordinarie speltid. Strömsbro skulle ”bara” vinna mot ett Hudiksvall som redan säkrat sin Allettan-status. Båda misslyckades.



Nu såg det förvisso lite olika ut i de båda matcherna. Lindlöven försökte men hade inte kraften, erfarenheten och effektiviteten att ordna ett avgörande mot ett vilt kämpande Grums. Strömsbro såg mest handlingsförlamade och ointresserade ut i två och en halv period mot ett strukturerat och stabilt Hudik innan de släppte handbromsen och började gå för det. Men resultatet blev detsamma.



Nu går de in i sina respektive vårserier som ganska stora favoriter att knipa platsen bakvägen in i play-in. Lindlöven i första hand i kamp med Grums och Strömsbro i första hand i kamp med Vallentuna.



Det ska bli oerhört intressant att se hur de hanterar det. Hur de mentala nedviken när det gällde som mest kommer att göra sig påminda framöver.



* * *



När det gäller Lindlöven presenterades Jesper Alasaari som ett lån från BIK Karlskoga under förmiddagen.



Det sker naturligtvis efter dråpslaget att en nyopererad David Berg kommer missa resten av säsongen, ett riktigt tungt avbräck, men gör samtidigt att klubben fortsätter ha en stark backsida för att vara i en vårserie.



Joakim Lilliehöök och Jesper Alasaari har stor allsvensk erfarenhet och ovanpå det är Philip Nyberg och Jesper Broeng spelare med en ljus framtid framför sig.



Förutsatt att alla får fortsätta vara hela och friska är det lagets i särklass mest imponerande lagdel.



* * *



Vallentuna eller Strömsbro? lyder frågan inför den östra vårserien.



Kan svaret på den möjligtvis bli Nyköping?



Magkänslan säger att det absolut kan bli så. Allt fokus ligger på de offensivt framtunga stjärngängen som misslyckats med målet att ta sig till Allettan och visst, på det berömda papperet har båda två ganska häftiga lag med ett koppel av offensiva stjärnor. Spelare som inte borde spela i en vårserie.



Men under hösten kan man inte säga något annat än att Strömsbro och Vallentuna blandat och gett. Det är humörgäng som hellre vill vara i anfallszon än försvara den egna kassen och lika bländande som de kan vara i medgång lika bedrövliga kan de vara när det studsar emot och de tappar sugen.



Strömsbro och Vallentuna ska givetvis vara favoriter i den östra vårserien, men Nyköping känns spännande. Det är ett ungt lag som garanterat gjorde många lärdomar under grundserien och där utvecklingspotentialen är stor. De har seriens förmodligen främsta keeper i Daniel Fahlström och en stor uppsida. De kan bli en skräll.



Eller så får man slåss med Wings, Sollentuna och Segeltorp om att undvika det negativa kvalet.



Det är som sagt himmel eller helvete i vårserierna den här säsongen.



* * *



Det går inte att komma ifrån att den södra vårserien blir minst lika het som Allettorna, om inte hetare.



Tranås, Halmstad, KRIF och Kalmar är samtliga klubbar som siktade mot Allettan. Nu kommer de inte bara slåss om en ynka plats i play-in. Ett av gängen kommer obönhörligen att tvingas ner i ett negativt kval i och med att det är fyra gäng som ska dit.



Dessutom är varken Borås eller Hanhals helt obetydliga i sammanhanget. De skulle mycket väl kunna träffa en formtopp och forcera sig förbi några av favoriterna nämnda ovan.



Det är väl egentligen bara Tyringe som känns som en ganska given kvalkandidat med tanke på den enorma spelaromsättning som varit under hösten och helt enkelt ett svagare lag än vad övriga har att ståta med.



Det kommer bli ett race som är snudd på omöjligt att tippa, men där det kanske är lite fördel KRIF i och med att de övriga i ”topptrion” Tranås, Kalmar och Halmstad har väldigt mycket att förlora.



Kanske är Borås den största outsidern här? De kanske inte räcker hela vägen in i kamp om play-in-platsen, men skulle eventuellt kunna sprattla tillräckligt mycket för att undvika kval och således skicka ner två av favoriterna i avgrunden.



Laget tycks ha hittat något ganska bra på slutet och har både en stark målvakt i Viktor Andersson och spetsspelarna för att kunna störa favoriterna.



* * *



I norr känns Kiruna IF som en given favorit medan övriga gäng för slåss om att slippa undan det negativa kvalet.



Sundsvall är i sina bästa stunder riktigt engagerande och kedjan med bröderna Filip Sjöberg och Simon Sjöberg kan vinna matcher åt dem, men helhetsnivån är lite för ojämn. Örnsköldsvik har gjort en bra grundserie, men var står de nu? Vännäs startade hösten bra, men kroknade, Kiruna AIF har mest varit en skugga av sig själva och SK Lejon är SK Lejon.



Det är fem lag som ska göra upp om att slippa hamna på de tre sista platserna.



Kiruna IF har så väl den trupp som har störst inneboende utvecklingspotential som spetsigast offensiv och bäst målvakt. De borde bli ganska ohotade i toppen.



* * *



För er som vill ha mer tugg om vårserierna kommer det ut ett podcast-avsnitt under morgondagen.



Två avsnitt om respektive Allettor finns redan ute i poddapparna. Lyssna där eller på länkarna nedan.



Allettan södra

Allettan norra



* * *



Trevlig helg!