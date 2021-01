Tidigare stjärnmålvakten tar paus från hockeyn

New Jersey Devils hade tänkt gå in i den nya säsongen med Mackenzie Blackwood och Corey Crawford som målvaktspar.

Nu tvingas de dock ändra sina planer. På Twitter skriver klubben nämligen att Crawford kommer att ta en paus från hockeyn av personliga skäl.

#NEWS: We have released a statement regarding Corey Crawford: pic.twitter.com/2g6HSVh3kW