Kritiken mot kaptenen: ”Får absolut inte göra så”

Jonas Junland ställde sig i C More och kritiserade junioren Arvid Costmar efter att han dragit på sig en kostsam utvisning.

Det fick experten Sanny Lindström att i sin tur rikta kritik mot LHC-kaptenen.

– Du hänger inte ut en enskild spelare så där, säger han i C More-studion.

Linköping åkte på en blytung förlust i bottenstriden efter att man tappat 2-0-ledning till förlust med 4-2 mot bottenrivalen Brynäs under torsdagskvällen.

Brynäs vinstmål kom i powerplay efter att Arvid Costmar, som precis kommit hem från Junior-VM, dragit på sig en tripping-utvisning.

Efteråt var LHC:s lagkapten Jonas Junland rejält besviken och riktade då kritik mot Costmar och utvisning han drog på sig.

– Nu får det fan vara nog. Det är bara att kolla sista utvisningen, den är horribel. Jag menar – han slår efter en puck som han har tappat, fan. Börja åk grillor, backchecka och vinn tillbaka den. Man ska spela för sina lagkamrater och se till att vi hamnar i bra lägen, i stället för att de får ett powerplay och gör mål. Det är ju sådana detaljer som avgör, säger Jonas Junland till C More i periodpausen.

”FÅR ABSOLUT INTE GÖRA SÅ”

Efter matchen togs intervjun upp i C More-studion och experten Petter Rönnqvist tyckte det var positivt att Junland sade ifrån.

– Jag tycker att det är bra. Det är en hög kravställning och jag gillar när det kommer från ledande spelare som har varit med förut. Jag är helt bergsäker på att Junland tar det inne i omklädningsrummet och förklarar att det är helt onödigt, säger Rönnqvist i studion.

Han fick dock inte medhåll från kollegan Sanny Lindström som i stället riktade skarp kritik mot att Jonas Junland, i sin roll som kapten, väljer att peka ut en juniors misstag.

– Då får han ju ta det i omklädningsrummet. Arvid Costmar är 19 år och han är överambitiös, säger Lindström och fortsätter:

– Jag har själv varit lagkapten och man får absolut inte göra så där som Junland gör, enligt mig. Man hänger ut en ung spelare, det handlar om kravställning men ha den internt. Utåt sett är du en grupp, du hänger inte ut en enskild spelare så där.

Linköping ligger på kvalplats med 27 poäng på 28 matcher. De har två poäng upp till HV71 ovanför strecket samt bara två poäng ner till jumbon Brynäs.

