Får matchstraff – för tripping

Adam Ginning fick lämna kvällens match mellan Färjestad och Rögle tidigt.

Anledningen var att han fick matchstraff efter en tripping.

– Det är stor skaderisk på den där sortens agerande, därav fem minuter, säger domaren Mikael Nord till C More.

I mitten av den andra perioden mellan Färjestad och Rögle delades ett matchstraff på en av hemmaspelarna.

FBK-backen Adam Ginning och Rögleforwarden Erik Andersson är inblandade i en kampsituation vid sargen och när de åker därifrån drar Andersson lite i Ginning. 20-åringen svarar då med att fälla ut armen och dra ner Andersson till isen.

Domarna bedömer det som en våldsam handling och Adam Ginning visas ut 5+20 för tripping.

– Vi tar inte slewfoot på isen för jag är inte hundra procent säker på att foten är med. Därför väljer vi att ta tripping. Anledningen till att jag gör det är att kraften är högt uppe i bröstet och Röglespelaren kastas våldsamt i isen. Det är stor skaderisk på den där sortens agerande, därav fem minuter tripping, säger domaren Mikael Nord till C More under periodpausen.

Ställningen var 1-0 till Rögle när Ginning fick matchstraff. I det efterföljande powerplay-spelet utökade serieledarna till 2-0 genom Moritz Seider.

Därefter har Färjestad vänt på steken efter att ha skjutit fyra raka mål. Rögle har sedan både reducerat och kvitterat och det var 4-4 efter 60 spelade minuter. I förlängningen kunde dock Jacob Nilsson skjuta avgörandet till Färjestad.

