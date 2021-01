Den hajpade amerikanska 01-kullen levererade – till slut.

Ni kanske minns hur de kom till Sverige våren 2019 som storfavoriter till att ta hem guldet på U18-VM i Örnsköldsvik. Då sprang de in i en viss Jaroslav Askarov och blev chockerande nog utslagna av Ryssland i semifinalen. Det blev Sveriges stora lycka när de bärgade sitt första guld i den turneringen. Hade de ställts mot USA i den finalen hade turneringen nog fått ett helt annat slut för svenskt vidkommande.

Det blev "bara" brons i Ö-vik följt av en kvartsfinalförlust mot Finland i fjolårets JVM i Tjeckien.

Mediokert för den kanske mest talangfulla amerikanska kullen någonsin. En kull som levererade åtta spelare till första rundan av draften 2019, inte minst då Jack Hughes som gick som etta till New Jersey Devils.

Hughes kunde ha deltagit i årets JVM-turnering, men valde i samråd med Devils att stanna hemma och förbereda sig för NHL-säsongen. I hans frånvaro rådde det ingen större tvekan om vem som skulle ta kommandot för amerikanerna.

Det hade äntligen blivit Trevor Zegras tur att stå i centrum.

STARTADE I FJÄRDEKEDJAN I FJOL

I den omåttligt talangfulla kullen hade Zegras länge varit stjärnan som fått stå i skymundan. Under U18-VM i Ö-vik var det Hughes som var spelaren alla zoomade in. Och under JVM i fjol inledde Zegras turneringen i fjärdekedjan för att sedan jobba sig uppåt i hierarkin och slutligen bli amerikansk poängkung.

I årets JVM var han, i mina ögon, den klart mest lysande stjärnan.

Det går att slå ett slag för Tim Stützle, som bar ett härjat tyskt lag till sin största JVM-framgång någonsin. Det går att hylla Kanadas Dylan Cozens för sättet som han tog över ledarrollen när lagets tilltänkta kapten och storstjärna Kirby Dach försvann efter en skada i genrepet. Det går också att lyfta på hatten åt den brådmogne finske centern Anton Lundells kompletta spel.

Men nej, ingen rår på Zegras här.

Faktum är att jag inte kan minnas en enskild spelare som varit lika framträdande och dominant sett över en hel JVM-turnering på 2000-talet. Jag har hunnit hänföras av en hel del spelare genom åren – profiler som Carey Price (2007), Alex Pietrangelo (2010) och Jevgenij Kuznetsov (2011 och 2012) för att nämna tre spontant – men egentligen ingen som så konsekvent varit så här bra.

Trevor Zegras levererade från dag ett, hade poäng i samtliga sju matcher och var inte minst framträdande i nattens final med mål och assist.

MOT NHL-DEBUT REDAN NÄSTA VECKA?

Det som står ut med 19-åringen är att han inte bara är en offensiv kreatör. Hans defensiva ansvarstagande är ovanligt stort för en spelare av hans kaliber. Jag tappade under turneringen räkningen på hur många gånger han var förste forward hem i backchecken. Där har han kvalitéer som kommer att göra honom till en komplett spelare i NHL på sikt.

Och dit, närmare bestämt till Anaheim Ducks, är han på väg redan nu.

Något större guldfirande blev det nämligen inte för Zegras. Direkt efter finalen hoppade han och Kanadas back Jamie Drysdale, som också tillhör Ducks, in i en privatjet som skulle ta dem och Los Angeles Kings-talangerna Tobias Björnfot, Quinton Byfield, Arthur Kaliyev och Alex Turcotte till Kalifornien för att ansluta till respektive NHL-lags träningsläger.

Får vi se Zegras i NHL redan nästa vecka?

Jag har svårt att komma på ett argument som talar emot det. Det är visserligen ett stort steg att gå från juniorhockey till spel i NHL, men Zegras har alla ingredienser som krävs för att göra avtryck redan nu. Speciellt i ett Anaheim Ducks under återuppbyggnad, i skriande behov av spelare som kan bryta mönstret.

Under JVM har det varit en del spekulationer om att Ducks vill skynda långsamt med sin kronjuvel. Skicka honom till AHL och låta honom växa till sig där. Men eftersom det kommer att dröja minst en månad innan Ducks farmarlag San Diego Gulls startar säsongen vore det förödande att bara låta honom sitta och samla damm i väntan på farmarligans kraftigt försenade säsongsstart.

Skicka in honom på isen, låt honom lära sig den hårda vägen – och ge de luttrade fansen något att yvas över efter flera år av mediokra resultat.

Trevor Zegras är en framtida storstjärna i NHL. Låt hans resa mot toppen börja nu!

*****

Att lägga röster till årets All-Star Team i JVM var ovanligt enkelt den här gången. Det var egentligen bara ett bryderi jag hade – om jag skulle ge den tredje och sista forwardsplatsen till Tim Stützle eller Anton Lundell. Det blev Stützle till slut, men Lundell förtjänar all heder för hur han klev fram i avgörande lägen och lyfte den finska underdogen till brons.

I slutändan föll mina röster precis på samma sätt som majoriteten av övriga röstande.

Kanadas genombrottsman Devon Levi i målet, Bowen Byram och Ville Heinola som backar, Zegras, Cozens och Stützle framåt. Och, givetvis, Zegras som MVP.

*****

Så hur summerar man ett JVM som spelats under så här märkliga förhållanden?

Från början var jag väldigt kluven till om man ens skulle hålla turneringen över huvud taget, givet världsläget. Å ena sidan törstade man efter den underhållning som ett JVM innebär, å andra sidan oroade jag mig för konsekvenserna av det. Inte minst med tanke på den fars som utspelade sig inför det svenska JVM-lagets avfärd till Edmonton.

Även om det här antagligen var den sämsta JVM-turnering jag sett ett svenskt lag stå för på 15 år eller mer är det svårt att gnälla på hockeyn totalt sett. Framför allt bjöd finalisterna USA och Kanada på ett riktigt bra spel. Det rådde ingen tvekan om att rätt nationer gjorde upp om guldet.

Sedan blir det aldrig samma sak med hockey utan publik. Det har både Stanley Cup-slutspelet och den här SHL-säsongen bevisat. Hockey utan fans på läktaren är fortfarande som okryddad, osaltad mat. En nödvändighet för att överleva, men utan glädje, puls eller passion.

TV: Experterna mållösa efter Zegras otroliga turnering