Expertens val: De är SDHL:s bästa importer genom tiderna

Damhockeyn är relativt ung i Sverige. Dagens SDHL gick tidigare under benämningen Riksserien och innan det var det olika Division 1-serier som i slutändan resulterade i ett slutspel. Första svenska mästarinnorna korades 1985. Det var Nacka som då stod överst på tronen. Senaste mästare är Luleå eftersom förra säsongens finalspel ställdes in.



Under åren har vi haft många importer i våra ligor. För många anser några. Utvecklande säger andra. Men vilka är dom som varit bäst? Givetvis en nästintill omöjlig fråga att svara på. Speciellt med tanke på hockeyns enorma utveckling senaste tio åren i Sverige.

För att ändå få en fingervisning om vilka som borde finnas med i ett Importer All Star team, alltså den näst intill omöjliga frågan, bad hockeysverige.se norska tidigare landslagsspelaren Helene Martinsen plocka ut sitt lag.

Hon kom till Sverige och Mälarhöjden/Bredäng redan inför säsongen 2005/06 och spelade i vår högsta liga fram till och med säsongen 2016/17. Förutom nämnda Mälarhöjden/Bredäng har Martinsen även spelat för Segeltorp och AIK. På sin meritlista har hon inte mindre än fyra SM-titlar.

Så här ser Helene Martinsens All Star team ut:

MÅLVAKT:

Florence Schelling, Schweiz

Spelade i Linköping mellan 2015 och 2018.

– Nu har hon lagt av, men under tiden i Sverige spelade hon under alla säsonger för Linköping. Hon var en förebild både på och utanför isen för både tjejer och killar.

– Sin topp hade hon egentligen precis innan hon kom till Sverige. Bland annat spelade hon OS 2014, nu har hon såklart även spelat flera OS och VM, och vann brons efter att, tyvärr, slagit Sverige i bronsmatchen. Då blev hon utsedd till bästa målvakt, kom med i All Star team och turneringens mest värdefulla spelare. Att bli det och komma från Schweiz är ganska stort med tanke på att det brukar vara en kanadensiska eller amerikanska som får dom utmärkelserna.

– Inför säsongen 2015/16 kom Schelling till Sverige. Där tycker jag att hon vann två silver till Linköping. Hon var riktigt duktig och hade bästa räddningsprocent i ligan båda säsongerna Linköping spelade SM-finaler.

Florence Schelling. Foto: Ronnie Rönnkvist



BACKAR

Jenni Hiirikoski, Finland

Spelar i Luleå sedan säsongen 2016/17

– Hiirikoski har utsetts till VM/OS bästa back nio gånger och jag tycker att hon fortfarande är världens bästa back. Hon är outstanding och i en klass för sig och måste finnas med i ett All Star-lag.

– Under så många år har hon hållit en väldigt hög nivå. Jag tycker att hon aldrig är dålig och enligt mig är hon en komplett hockeyback. Hon har allt och alla som känner henne säger att hon är bra person. Dessutom är hon kapten både i finska landslaget och Luleå.

Jenni Hiirikoski.Foto: Ronnie Rönnkvist



Molly Engstrom, USA

Spelade i Djurgården mellan 2016 och 2018

– Djurgården har vunnit ett SM-guld och det var säsongen 2016/17. Hon var en stor och väldigt bidragande orsak till att dom vann det guld. Under finalen mot HV71 spelade hon hur mycket som helst. Engstrom har vunnit fyra VM-guld och ett OS-silver.

Molly Engstrom. Foto: Ronnie Rönnkvist



FORWARDS

Lara Stalder, Schweiz

Spelade i Linköping mellan 2017 och 2019. Spelar sedan hösten 2019 för Brynäs.

– Stalder gör så mycket poäng och är så himla duktig offensivt, sätter många puckar och slår poängrekord säsong efter säsong. Hon skapar lägen åt sig själv, men även åt andra där det bara är att hänga in pucken. För mig är Lara Stalder en självklar forward i mitt All Star-lag.

Lara Stalder.Foto: Ronnie Rönnkvist



Michelle Karvinen, Finland

Spelade i Luleå mellan 2015 och 2020.

– Född i Danmark. En poängspruta. Hennes skridskoåkning är något som jag vill lyfta fram. Hon flyger nästan fram och det ser nästan ut som hon inte tar i någonting.

– Under hennes bästa säsong i Luleå, vilket var 2015/16, svarade hon för 79 poäng (37+42) på 36 matcher. Det inger verkligen respekt. Karvinen har även tre SM-guld med Luleå. När hon kom till Luleå lyfte hon såklart hela det laget samtidigt som klubben gjorde en jättesatsning på damhockeyn, vilket dom fortfarande gör. All eloge och respekt till Luleå, men dom fick Karvinen vilket var en stor anledning till att dom vann gulden. Hon avgjorde matcher när laget som bäst behövde det. Hon är dessutom en fantastisk person och en förebild för yngre spelarna i Luleå.

Michelle Karvinen.Foto: Ronnie Rönnkvist



Denise Altmann, Österrike

Spelade i Linköping mellan 2007 och 2020. Är idag materialförvaltare i LHC.

– Under åren som Altmann spelade i Linköping, vilket hon gjorde hela tiden då hon spelade i Sverige, har hon vunnit poängligan i Riksserien säsong efter säsong efter säsong…

– När jag har spelat mot henne i SM-finaler och slutspel har det varit att vi skulle punktmarkera henne. Trots det gjorde hon nästan alltid två, tre mål i varje match. Hon är också en poängspruta. Det gick inte alltid så snabbt när Denise spelade, men ”jäklar”…, hennes händer, hur hon alltid satte sina lägen och var på rätt plats hela tiden. Hon har två SM-guld och var enormt viktig och ryggraden för sitt Linköping från 2007 och många år framåt.

Denise Altmann. Foto: Ronnie Rönnkvist

