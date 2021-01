”Det är klart att jag skulle vilja spela mer”

Fredrik Forsberg är den HV-spelare som gjort flest mål den här säsongen – trots det är det 13 forwards i laget som snittar mer istid per match än honom.

För hockeysverige.se berättar 24-åringen nu om den långa måltorkan, bristen på istid och den omtalade petningen.

– Det handlar om att visa att de (tränarna) har fel och gå ut och visa motsatsen, att jag förtjänar en plats, säger Forsberg.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I fjol kom han tvåa i Hockeyallsvenskans målliga med 32 fullträffar på 52 matcher.

Även i SHL med HV71 blev det målsuccé för Fredrik Forsberg. På sina 15 första matcher i HV-tröjan sköt han tio mål och låg då i delad skytteligaledning i SHL.

Därefter har det dock gått tyngre för 24-åringen.

Han sköt ett hattrick i matchen mot Luleå den 24 november men sedan dess har Forsberg inte hittat nät en enda gång på elva matcher.

Under lördagen var Forsberg en av HV:s bättre forwards i 4-1-förlusten mot Malmö – även om han inte hittade in i målprotokollet den här gången heller.

– Det har väl gått lite trögt för mig men det kändes lite bättre i dag (lördag). Skapade lite fler chanser och skott nu än tidigare matcher. Det är bättre men precis som för laget så är det lite för ojämnt, säger han till hockeysverige.se.

”FRUSTRERANDE ATT INTE GÖRA MÅL”

Trots den långa måltorkan så innehar Leksandsprodukten fortfarande ledningen i HV:s interna målliga men sett till hela SHL ligger han nu "bara" på en delad åttondeplats i skytteligan.

Nu när det gått så lång tid utan ett mål, är det någonting som sätter sig på huvudet?

– Nja, det är väl egentligen mer jobbigt att vi förlorar. Man vill ju vinna varje match och när det går så här trögt är man väl mest frustrerad för lagets del. Om vi hade vunnit matcher och man inte hade gjort mål så hade man ändå kunnat slappna av. Nu vill man hela tiden bidra och hjälpa laget vinna, säger Forsberg och fortsätter:

– Jag är en av de offensiva spelarna som ska göra mål framåt och hjälpa laget vinna matcher men det har väl inte vi offensiva spelare lyckats med. Vi jobbar hårt med det på träningar, som man alltid gör. Det är klart att det är frustrerande att inte göra mål, speciellt för lagets del.

Vad gör man för att ta sig ur en sådan lång torka?

– Egentligen handlar det väl om vardagen, att man tränar och lägger ner jobbet. Man kan ju inte bara gå ut och skjuta bara för att. Man måste ta sig in på de farliga ytorna och vilja göra mål. Som lag är vi inte riktigt där och inte på tårna för att göra såna mål. Det har visat sig nu, tidigare har vi haft ett bra powerplay som har räddat oss lite men nu blir vi straffade när vi inte gör mål.

Trots att Fredrik Forsberg har varit pricksäker under stora delar av säsongen och skickat in tio mål hittills så har hans position i laget alltid varit den samma.

24-åringen har brottats med en tillbakaskjuten roll, speciellt i spel med lika många man på banan, och snittar just nu 12:11 minuters istid per match. I HV71 är det 13 forwards som snittar mer speltid per match, till och med spelarna som klubben har lånat in från Hockeyallsvenskan – Lukas Wernblom och Filip Cederqvist – får mer speltid än Forsberg.

Sett till spel i lika styrka ligger Forsberg endast på en 15:e (!) plats bland HV:s forwards när det kommer till istid, något som är väldigt ovanligt för någon som leder interna målligan.

Är det frustrerande för dig att få spela så lite när du ändå är lagets bästa målskytt?

– Nja, det är ju konkurrens i laget. Vi har lånat in spelare, vi har spelare på JVM och vi har skadade spelare. Vi har ett betydligt bättre lag än var vi ligger. Vi har spelat dåligt men vi vet hur bra vi är egentligen.

– Det är klart att man vill spela mer, alla vill spela de här 17-18 minuterna men det går inte alltid att göra i ett lag. Det gäller att ta vara på istiden man får och visa att man förtjänar att få spela mer.

Något som Fredrik Forsberg själv har identifierat som ett problem är jämnheten i spelet. Han har blivit ganska "streakig" genom att göra mycket mål på kort tid för att sedan gå en längre period utan att göra mål. Till exempel har åtta av hans tio mål kommit i endast tre matcher – två hattricks samt en tvåmålsmatch.

– Jag känner väl att jag blandar och ger för mycket. Det har kommit många mål i samma matcher men jag kanske hade behövt sprida ut dem lite mer för att känna att jag har en bra nivå varje match. Det är som för hela laget, vissa matcher är det bra och vissa är det dåligt. Det är jämnheten som jag, och även laget, vill bli bättre.

Det kanske inte var så bra för dig att skjuta två hattricks då?

– (Skratt) Man hade väl kanske velat sprida ut målen mer. Det är klart att det är häftigt att skjuta hattricks men nu blir det ju lite klumpvis i stället. Man hade väl velat få det mer utspritt men så är det.

”Det gäller att ta vara på istiden man får och visa att man förtjänar att få spela mer”

Fredrik Forsberg om bristande speltiden.

Fredrik Forsberg hamnade även i en väldigt speciell situation precis innan juluppehållet.

När HV71 skulle resa ner till Skåne för ett viktigt bottenmöte mot Malmö Redhawks fick forwarden inte vara med ute på isen. Han hölls nämligen utanför truppen, en petning helt enkelt.

Det var något som fick väldigt stor uppmärksamhet med tanke på ovanligheten i att ett lags bästa målskytt petas.

Här berättar han själv om känslorna kring petningen:

– Det är som vem som helst som blir utanför någonting: Man tycker att det är tråkigt så klart. Alla vill ju vara med och spela och hjälpa laget att vinna. Sådana stunder kommer och då handlar det om att visa att de (tränarna) har fel och att man ska gå ut och visa motsatsen, att jag förtjänar en plats.

– Vi har ett så grymt bra lag och jag kommer upp från Allsvenskan och känner själv att jag inte är på rätt nivå varje match för att få spela de här minuterna. Jag jobbar fortfarande på det och jag är fortfarande ung och vill utvecklas mycket. Jag får grymt bra med tips och allt sånt också.

Man får använda det som en motivation då i stället?

– Ja. Gräver man ner sig och blir tjurig så kommer det inte att bli bättre. Det handlar om att vända det till något bra.

”Jag känner själv att jag inte är på rätt nivå varje match för att få spela de här minuterna”

Vad är det som du känner att du behöver jobba med för att komma in i laget mer och få mer speltid?

– Det är spelet i fem mot fem. Jag tycker att powerplayet känns bra. Vi har haft bra powerplay hela säsongen nästan och vi skapar alltid chanser och löser det på något sätt. I fem mot fem-spelet känner jag att jag blandar och ger lite.

– Offensivt känner jag mig ganska trygg men problemet ligger i defensiven, eller kanske spelet över hela banan när man inte har puck. Här i SHL blir man oerhört straffad om man missar en halv sekund i någon situation.

– Det är sånt som jag får klipp på och tränar på. Jag tar till mig idéerna som tränarna har och det jobbar jag på varje dag. Det är det jag behöver för att etablera mig helt.

”VI ÄR JÄVLIGT REVANSCHSUGNA HELA TIDEN”

För Fredrik Forsberg är det inte bara tungt att han får begränsad speltid samt inte har gjort mål på lång tid.

Hela HV71 är inne i en mycket tung period just nu och har endast tagit en seger på de sju senaste matcherna. Det gör att laget ligger precis ovanför kvalstrecket, på samma poäng som Linköping men med två matcher fler spelade.

Du sade tidigare att ni har ett grymt lag, men om ni har ett grymt lag varför ligger ni då där ni ligger?

– Vi har inte kommit upp i nivå. Kvaliteten i laget är mycket bättre än vad vi ligger. Vi har bland och gett för mycket. Vi kan ha matcher där vi spelar jättebra i första perioden och sedan komma ut som ett helt annat lag och tappa.

– Det är jäkligt svårt att hitta just vad felet är. Det är den utmaningen vi har. Om vi får koll på spelet så vet jag att vi kommer att klättra. Vi visar att vi slår vilket lag som helst när vi är där vi ska.

24-åringen menar ändå att det är positivt att gruppen känner att de ännu inte spelat sin bästa hockey. Han anser att det finns sparkapital och mer att kräma ut ur det här laget – och om de bara hittar till nivån som de borde hålla så kommer de också att ta sig uppåt.

– Vi ska absolut långt mycket högre än vad vi gör just nu. Vi sliter och kämpar varenda dag för att vi, om någon, vill verkligen vända på det här. Vi vill klättra uppåt mer än vad någon annan vill. Vi gör allt vad vi kan.

– Det känns som att vi är jävligt revanschsugna hela tiden, för att vi vet att vi kan prestera så mycket bättre. Det hade varit tuffare om vi hade spelat bra men ändå legat där nere. Nu vet vi att vi bara ska uppåt hela tiden, avslutar Fredrik Forsberg.

