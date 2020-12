Fy satan, vilket år det har varit, hörrni.

Det som började som någon mystisk lungsjukdom visade sig vara långt mycket allvarligare än vad de flesta av oss kunde förställa oss. Den största delen av vår existens har detta år präglats av pandemin som legat som en blöt filt över samhället sedan viruset letade sig in på allvar i de svenska hemmen i våras.

Trots den rådande pandemin har hockeyn ändå kunnat bidra med någon slags fast punkt i en annars rätt hopplös vardag. Det är så klart något som jag som har hockeyn som mitt levebröd och mitt största intresse djupt tacksam över.

Nu vänder vi blad och hoppas innerligt att vaccinet ska låta oss komma tillbaka till ett någorlunda normalt liv igen.

Men innan vi lämnar 2020 bakom oss helt och hållet vill jag dock passa på att göra en tillbakablick – och hylla de som hyllas bör. För under året har vi fått se en rad fantastiska insatser på de svenska hockeyisarna runtom i landet. Nedan har jag tagit ut en målvakt, två backar och tre forwards i vad som i mina ögon är Årets lag i SHL anno 2020.

Det var hårt om platserna och jag har nästan lite dåligt samvete över att exempelvis ingen spelare från Luleå, som varit 2020:s gigant, inte finns med. Det fanns helt enkelt inte plats.

Jag var även sugen på att inkludera Jonathan Dahlén i det här laget, men valde i slutändan ändå att begränsa mig till SHL-spelare vilket gjorde att Timrås trollgubbe föll bort.

Håll till godo, här kommer det: Årets lag 2020 – Rasmus Kågström edition:

MÅLVAKT

Gustaf Lindvall, Skellefteå



2020 var Gustaf Lindvalls år, kort och gott.

Skellefteåmålvakten fick sitt stora genombrott i SHL under hösten 2019 och tog med sig det fina spelet in till det nya året. Under februari månad var Lindvall en stor anledning till att laget kunde skrapa ihop tio raka segrar och på SHL Awards prisades den explosive målvakten med priset som Årets målvakt i SHL.

Varken Lindvall eller Skellefteå har riktigt nått upp till samma höga höjder under den andra halvan av 2020, men 29-åringen har alltjämt varit en av SHL:s bästa målvakter, där hans räddningsprocent på 88,8 procent i skottsektorn är ligans bästa den här säsongen.

Sett över hela året har Lindvall lägst målsnitt (2,04 insläppta mål per match), bäst räddningsprocent (92,9 procent) samt flest segrar (22).

Det är siffror som inte går att snacka bort.

Gustaf Lindvall.Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg



BACKAR

Kodie Curran, Rögle



Trots att han bara spelade i SHL under två och en halv månad av 2020 så är Kodie Curran given i mitt lag för det här året.

Under de matcher (23 matcher) Curran han spela under 2020 i SHL snittade han över en poäng per match (25 poäng) – ett helt galet poängfacit för en back. Att kanadensaren skulle lämna Rögle efter säsongen kom inte direkt som någon överraskning, men att han skulle spela till sig ett envägskontrakt i NHL var i ärlighetens namn lite förvånande. Men det säger också en hel del om hur brutalt överlägsen han kunde vara i den här ligan under sina bästa stunder.

Under SHL Awards i mitten av april utsågs Curran till både ligans bästa back samt ligans mest värdefulle spelare.

Kodie Curran.Foto: Bildbyrån/Maxim Thore



Johannes Kinnvall, HV71

I mycket, mycket tuff konkurrens med Erik Gustafsson kniper Johannes Kinnvall den andra backplatsen i mitt lag.

Kinnvall har sedan sin tid i Timrå varit en back som fascinerat mig, då han gick från ratad i Brynäs till en breddroll i Timrå till att bara några år senare vara en regelrätt stjärna i SHL.

Under kalenderåret 2020 finns det ingen back som gjort fler poäng (40 poäng) än Kinnvall i SHL. Nu är den offensiva produktionen så klart inte allt som räknas för en back, men tittar man på en underliggande statistik som corsi så ligger Gävlesonen på fullt godkända 55 procent.

Framfarten i HV71 resulterade i våras i ett NHL-kontrakt med Calgary Flames, men i samma stund som han skrev på kontraktet med NHL-klubben stod det också klart att han skulle lånas ut till HV71 en säsong – något som både HV71 och jag tackar så mycket för.

Johannes Kinnvall.Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån



FORWARDS

Anton Rödin, Brynäs



Rödin fick en lite trög start på fjolårsässongen, men efter årsskiftet var det inget tvivel om att Brynäskaptenen var en av de, om inte den bästa, forwarden i hela SHL under fjolårssäsongen. Från årsskiftet fram till att säsongen tog slut i mars noterades Rödin för hela 28 poäng på 20 matcher.

Den här säsongen har Rödin inte kunnat hålla uppe riktigt samma poängskörd, men han har ändå producerat fullt godkända 15 poäng på 17 matcher. Det ger honom en total poängproduktion på 43 poäng på 37 matcher. En sådan produktion gör att det inte går att blunda för Brynäskaptenens framfart – han måste helt enkelt in i laget.

När Rödin får hålla sig skadefri och spela som bäst är han en absolut toppspelare i SHL – något som behövs för att hålla Brynäs supportrar vid någorlunda gott mod.

Anton Rödin.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Daniel Viksten, Färjestad



Lite i skymundan, måste man ändå säga, har Daniel Viksten gått och varit hela 2020 års bästa poängplockare i SHL (fram tills i dag, kanske ska sägas). När Michael Lindqvist skadade sig under slutskedet av 2019 var det Viksten som, tillsammans med poängkungen Marcus Nilsson, klev fram på allvar för Färjestad i poängproduktionen.

Utan "Lilliz" och Linus Johansson har Vikstens roll i Färjestad blivit allt mer vital under den andra halvan av 2020, där han under hösten om stundom toppat både poäng- och målligan i SHL.

Totalt har det blivit 45 poäng på 49 matcher för Viksten under det här året. Det hade jag, handen på hjärtat, inte kunnat föreställa mig när vi klev in till 2020. Poängproduktion är så klart inte allt vad hockey handlar om, men det sätt som han klev fram för Färjestad behövde honom och hur han ridit på den vågen är en starkt bidragande orsak att han till slut landar in här.

Viksten slogs med Broc Little in i det sista om denna forwardsplats, men i slutändan vägde ändå titeln som poängbäst under 2020 över till Vikstens fördel.

Daniel Viksten.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Mathias Bromé, Örebro

I mina ögon har det inte funnits någon bättre forward i SHL under 2020 än Mathias Bromé. Under våren såg den gode stockholmaren ut att vara förlorad för Örebro, men på grund av (eller tack vare, kanske?) coronapandemin så fick SHL-klubben låna in honom från Detroit – något vi hockeyälskare tackade för.

Förutom att han är en sjuhelsikes vass offensiv lirare så har Bromé ytterligare en dimension i sitt spel där han har en tendens att komma under skinnet på sina motståndare. Detta resulterar ofta i heta känslor när Bromé är involverad, samtidigt som han ofta åker ifrån situationerna med ett hånflin samtidigt som motståndaren får sätta sig på utvisningsbänken.

Under 2020 blev det totalt 40 poäng på 46 matcher för Bromé, som nu åker över till Detroit för att slå sig in i Red Wings NHL-lag, något som jag utan tvekan tror han kommer göra.

Tack för showen, Mathias!Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Ta hand om varandra, så ses vi förhoppningsvis ute i arenorna 2021!

/@rasmuskagstrom

Matchrapporter: Första SHL-poängen för jättelöftet - Frölunda upp i serieledning Växjö svårslaget på hemmaplan – nu elva raka segrar hemma Skellefteå vann mot Örebro Hockey på hemmaplan