Från extraback till första backpar: "Stärker självförtroendet"

Den femte december spelade han sin sista match i SHL, innan avresan till Kanada via lägret i Sundsvall. Precis som för de övriga i Juniorkronorna blev JVM-premiären mot Tjeckien den första matchen på flera veckor. För Emil Andrae blev det dock bara drygt sex minuters istid, då han fick ta rollen som sjundeback.

Men när lagkaptenen Philip Broberg vilades i matchen mot Österrike befordrades HV-backen Andrae, och fick bilda första backpar tillsammans med Djurgårdens Los Angeles-lån Tobias Björnfot. 18-åringen spelade drygt 21 minuter, näst mest av alla, och i den tredje perioden fick han allra mest speltid med sina 7:30. Mer än han hade i hela premiären alltså.

"INGEN JOBBIG MATCH"

Det var backens första hela match på 23 långa dagar.

– Det var såklart skönt. Som du är inne på fick jag inte så jättemycket istid i första matchen, så det var skönt att komma in och spela eftersom jag inte hade spelat på några veckor. Jag fick komma in i matchtempot, hitta ett bra flow och självförtroendet, säger han till hockeysverige.se på Juniorkronornas digitala pressträff.

– Det stärker självförtroendet för egen del. Förhoppningsvis kan jag komma in och fortsätta bidra.

Emil AndraeBildbyrån



Hur tycker du att du klarade av matchen i stort?



– Det var en ganska...jag ska inte säga enkel match. Men vi hade mycket puck och mycket, mycket anfallsspel. Det var ingen jobbig match i sig utan vi dominerade matchen till fullo. Det var såklart skönt att kunna hitta ett bra flow och självförtroende, som jag sa.

Beskedet att han skulle få inleda turneringen som sjundeback var ingenting som störde honom.

– Nej, utan jag fokuserar på att hjälpa laget så mycket jag kan. Så länge det går bra för laget och vi vinner matcher är det väl det enda som betyder något. Jag försöker bara bidra med mitt och hjälpa laget så vi kan vinna matcher, säger Andrae.

BROBERG TILLBAKA

I nattens match, tungviktsmötet med Ryssland, är Broberg dock tillbaka i laget igen. Det bekräftar förbundskapten Joel Rönnmark.

– Vi tar ut laget i morgon (läs: idag) efter lagträningen men alla är tillgängliga, vilket känns jättebra.

Philip BrobergBildbyrån



Rönnmark har valt att spela in samtliga åtta backar ganska ordentligt, eftersom Andrae gick in i första backpar senast och Gustav Berglund gick från läktaren till att gå in på sex backar, på Ludvig Hedströms bekostnad.

Tanken är att fortsätta anmäla sju backar till varje match.

– Vi kommer, förutsatt att inget händer under resans gång, "dressa" sju backar per match. 7+13 är är vårat sätt att ställa upp på, säger förbundskaptenen.

Däremot kan det, baserat på motstånd, se lite olika ut hur backarna matchas.

– Beroende på motstånd och vem som kanske är sjua för dagen kan det vara lite olika rollfördelning och sådär. Men grundplanen för oss, som vi känner oss bekväma i attt coacha och ha till förfogande, är att det är sju backar som kommer dressa. Nu har alla fått vara igång och det känns bra inför det som komma skall med mycket matcher på få dagar. Men exakt hur vi formeras oss framöver får vi ta dag för dag. Men det känns bra att alla är igång, säger 30-åringen.

