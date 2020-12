KARLSSON: Jag fick hemska flashbacks...

Det enda vi absolut inte ville se

Det sägs alltid inför den här typen av skrattmatcher att det viktigaste är att ta med sig tre poäng, och att inte dra på sig några skador eller avstängningar. Sen vill man ju gärna att så många spelare som möjligt ska få kliva in i målprotokollet, också.

Idag höll vi länge på att få se det helt omvända, i alla fall på de senare punkterna. Segern var aldrig hotad. Men bilderna på Lucas Raymond i den andra perioden var desto mer oroande. Han föll otäckt in i sargen, och blev liggande. Där och då fick jag hemska flashbacks från Gabriel Landeskogs JVM 2011, som var över redan efter en match, och William Nylanders fem år senare. Hans JVM var över redan efter några byten.

Det kändes så signifikativt för Lucas Raymonds match, eller turnering i stort, när smällen kom. Han hade dominerat matchen totalt, men bränt massor av lägen, och klubban hade gått av vid fel tillfälle...det studsade helt enkelt emot. Därför var det såklart oerhört glädjande för svensk del att han både kom tillbaka i spel (otippat nog) och dessutom blev målskytt i den tredje perioden.

Oscar Möller-vibbar



Jag fick otäcka flashbacks till Gabriel Landeskogs och William Nylanders skador när det gällde Lucas Raymond. När det gäller Alexander Holtz får jag en annan jobbig flashback.

Jag får nämligen lite otäcka "Oscar Möller-vibbar". Oscar Möller kom till JVM 2010, trots att han var mer eller mindre ordinarie i Los Angeles, och skulle bära Sverige till guld med sitt vassa målskytte. Sanningen blev att han gjorde ett enda mål. I tom kasse.

Alexander Holtz har varit fenomenal i spelet, han och Lucas Raymond har verkligen dominerat under stora delar av matcherna, men puckuslingen vill under inga omständigheter gå in. Är det några matcher han ska gå mållös ifrån är det ju just de mot Tjeckien och Österrike, men jag tror att både han och resten av laget skulle må bra ju snabbare han slår till. Vi får, för svensk del, hoppas att han i alla fall kan känna att en liten del av pressen som finns på hans axlar släppte när Raymond gjorde sitt mål. Framspelad av "terrortvillingen" Holtz, såklart.

På presskonferensen efter matchen sade Raymond att varken han eller Holtz har tänkt så mycket på det här med att spräcka målnollan. Jag vet inte om han var heeeelt och hållet sanningsenlig där.

The man with the golden Gun

I Gävle är Ryan Gunderson känd som "the man with the golden Gun". Men kanske kan Noel Gunler ta över det smeknamnet på sikt? Han har redan gjort ett par mål i Brynäströjan, och har stått för tre kanonmål här i JVM. Det där skottet han har...det är något alldeles extra. Det enda "problemet" för Gunlers del är att han, på seniornivå, alltjämt inte får den där tiden med pucken han behöver ha för att få användning för sitt skott.

Men vilken häftig revansch det är för Gunler, som haft en brokig juniorkarriär. Trots att han öst in poäng har han varit långt ifrån given i juniorlandslagen. När Sverige vann U18-VM för två år sedan blev han inte ens uttagen, trots att han hade det högsta poängsnittet av alla U18-spelare i SuperElit.

Nu är han, tack och lov, uttagen i JVM-truppen. Och snacka om att han tagit tillvara på den chansen. Det behövs i det ganska trubbiga svenska laget.

Att han dessutom fick tillägna målen till sin nyligen bortgångne mormor gjorde allting ännu starkare.

Noel GunlerBildbyrån



Den nya publikfavoriten

Elmer Söderblom gick från doldis till rikskändis med sitt drömmål mot Tjeckien. Men rent spelmässigt var han ännu bättre idag. Jag tycker han var en av Sveriges bästa forwards.

Varje JVM ploppar det upp någon doldis som går in och blir den nya publikfavoriten. I år är den spelaren utan tvekan Söderblom. Som han tar för sig! Och VILKA handleder han visar att han har, gång på gång. Han känns sylvass varje gång han är på isen, och är verkligen lätt att tycka om med sin ganska udda spelstil.

Sebastian Wraneschitz



Den österrikiske målvakten har räddat 119 skott på två matcher men har ändå en räddningsprocent på 89,5. Han släppte tio puckar mot USA och fyra idag mot Sverige. Wraneschitz var verkligen grym.

Men samtidigt som man måste imponeras av målvakten måste man också tillåtas att vara lite orolig för det svenska lagets effektivitet. Elva mål på två matcher är bra, dessutom har målskyttet varit relativt utspritt, men att det "bara" blev fyra mål idag är ett underbetyg för Juniorkronornas del. Fyra mål på 65 skott...

Jag behöver inte vara en hockey-Einstein för att våga påstå att den bristen på effektivitet inte håller mot Ryssland och USA senare i veckan.