”Var nog fyra år sedan jag sköt två mål i en match senast”

Hjälten blev "gnuggaren" Filip Sandberg som sköt två mål.

– Man brukar inte vara så jävla het på målkontot men när läget ges så gäller det att smälla dit dem, säger 26-åringen till hockeysverige.se.

HV71 och IK Oskarshamn ligger båda nere i botten av tabellen och kom till kvällens möte i Husqvarna Garden med förlustsviter.

Fyra raka nederlag för HV medan Oskarshamn hade förlorat 13 raka.

En svit skulle spricka och en skulle förlängas.

Det visade sig bli Jönköpingslaget som fick ett trendbrott efter att ha avgjort den tajta matchen i sudden death.

Filip Sandberg blev segerskytten efter en lurig variant där Simon Önerud åkte och bytte vilket gjorde att Sandberg kunde komma ut ur andra båsdörren och bli helt fri med Joe Cannata. Han sköt då in vinstmålet efter endast 13 sekunders spel i förlängningen.

– Jag tror att vi har kört den några gånger innan men då har motståndarna varit med på noterna. Nu följde de med ganska djupt ner och då är den ju perfekt, säger matchvinnaren och fortsätter:

– Jag var lite orolig på bytet där men jag tror att det var på det berömda håret.

”NÄR MAN INTE KAN SKJUTA FÅR MAN STYRA”

Det var Filip Sandbergs andra mål i matchen då han också hade styrt in en puck i den första perioden. Att han gör två mål i en och samma match hör inte direkt till vanligheterna.

– Det var nog Växjö hemma för typ fyra år sedan. Man brukar inte vara så jävla het på målkontot men när läget ges så gäller det att smälla dit dem och det tycker jag att jag gjorde i dag. Lite flyt ska man ha också, säger "Svampen" som han kallas i HV.



Filip Sandberg har varit i fin form på sistone, trots att det gått tungt för HV71. Efter att ha inlett med två mål på de första 21 matcherna har forwarden nu skickat in fyra baljor – på fyra matcher.

– När man inte kan skjuta så får man styra in puckarna, ja nu sköt jag visserligen in sista målet här, säger han med och skratt och fortsätter:

– Vi har satt i system att få in gubbar på kassen och söka oss in i det farliga området. Jag tycker att jag har blivit bättre på det också att ta mig in dit pucken ska och få touch på några av dem. Det är klart att det är skönt att göra mål.

”MÅSTE VINNA VARJE MATCH NU”

Det satt hårt inne i kvällens match mot Oskarshamn men för Sandberg och hans HV71 är det naturligtvis skönt att få inleda direkt med en seger efter juluppehållet.

– Det är två desperata lag. Jag tycker att de spelar bra hockey där ute. De är giftiga och skickar in mycket puckar på kassen. "Gunnar" (Jonas Gunnarsson) gör några bra räddningar för oss. Det är en lite för svängig match från våran sida men det är en jämn match.

– Vårt krig där ute är riktigt bra. Vi visar verkligen att vi vill vinna och vi blir inte ängsliga. Det finns många bra saker att ta med här framöver.



Det var verkligen en måstematch för HV71 som har legat under kvalstrecket den senaste tiden. Nu knappade de även in på bottenkonkurrenten Oskarshamn. Just nu skiljer det endast en poäng mellan lagen.

– Det är så nu, varje match måste vi vinna. Nu har vi en match innan nyårsuppehåll och det gäller att vi hoppar upp på hästen igen och tar tag i det. Vi kommer att ha en bra känsla nu inför nästa match, avslutar Filip Sandberg.



