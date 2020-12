Floppade efter trejd - mer än halverar lönen

Andreas Athanasiou slog till med en 30-målssäsong för Detroit Red Wings så sent som säsongen 2018/19. Men fjolåret blev inte alls samma succéhistoria för den 26-årige kanadensaren.

I februari trejdade Detroit bort Athanasiou till Edmonton Oilers i utbyte för två andrarundeval i draften. I den nya klubben fungerade det inte alls för forwarden. Han svarade för 1+1 på nio matcher i grundserien innan han lämnade isen poänglös i de fyra kvalificeringsmatcher som Oilers spelade mot Chicago Blackhawks innan man eliminerades från spel i slutspelet.

Det här ledde till att Oilers general manager Ken Holland valde att släppa ifrån sig förhandlingsrätttigheterna till Athanasiou genom att inte erbjuda honom något kvalificerande anbud.

Efter att ha varit klubblös under hela hösten fick han under måndagen tag på en ny adress. Detta sedan han skrivit ett ettårskontrakt värt 1,2 miljoner dollar med Los Angeles Kings. Det innebär mer än en halvering av lönen jämfört med de tre miljoner per säsong han tjänade i sitt senaste kontrakt.

Andreas Athanasiou har spelat 303 NHL-matcher för Detroit och Edmonton och svarat för 84 mål och 156 poäng.

TV: Genomgång av minnesvärda NHL-säsongen 2020