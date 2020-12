Slakten i Edmonton

De nådde inte riktigt Sveriges rekordsiffror från mötet med Japan 1993, då Juniorkronorna vann med 20-1. Men Kanada tog en av JVM-historiens största segrar när de i sin premiär av årets turnering fullständigt förnedrade ett tröttkört Tyskland.

Kanada vann med 16-2, efter periodsiffrorna 4-1, 7-0, 5-1. Den 7-0-segern de knep i mittperioden var tangerat rekord för kanadensisk del i JVM-sammanhang. Det var bara en av många uppseendeväckande saker som hände i matchen.

De tyska målvakterna bjöd på flertalet tavlor, och ska nog vara glada att det inte var märkliga odds hos spelbolagen på just den här matchen. Dessutom fick Kanada ett mål godkänt, trots att klockan tycktes visa att pucken inte var över mållinjen innan den första perioden var slut. I den första perioden fick vi också se den kanadensiske backen Braden Schneider åka på ett matchstraff efter en huvudtackling. Det var med andra ord händelserikt från start till mål.

– Jag tycker det är en avstängning, sa SVT-experten Mikael Renberg om Schneiders tackling.

Braden Schneider (@NYRangers) is ejected from the remainder of this hockey game and hit with a 5-minute major penalty for this hit. #WorldJuniors pic.twitter.com/5JHOQsQNNk