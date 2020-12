Trejdar bort förre stjärncentern

Han kom till Arizona Coyotes i en stor trejd 2017 och Derek Stepan levererade verkligen direkt.

Under debutåret i "Yotes" stod han för 56 poäng och var en av lagets bästa offensiva spelare. Därefter har Stepan dock klingat av.

De senaste två säsongerna har det bara kommit 35 och 28 poäng från amerikanens klubba. Något som inte stämmer bra överens med hans höga lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar.

Därför har Arizona uppgetts ha velat försöka bli av med centern under en längre tid. Nu har de lyckats.

Derek Stepan trejdas nämligen till Ottawa Senators i utbyte mot ett andrarundeval i nästa års draft.

A leader on the ice and in the community.



Thank you for everything, Step. pic.twitter.com/0TO0xDur59