Kanada tog prestigeseger - men fick kaptenen skadad

Många tror att det blir Kanada och Ryssland som gör upp om JVM-guldet i Edmonton. I natt möttes också guldfavoriterna i genrepet inför turneringen. Det var en tajt och tät match som Kanada vann med 1–0 efter att backen Jamie Drysdale skjutit segermålet.

Det stora samtalsämnet efter matchen handlade dock om Kanadas kapten Kirby Dach. Centern, som spelade NHL-hockey med Chicago Blackhawks hela säsongen i fjol, utgick i den tredje perioden.

Det var efter en situation där han försökte tackla en rysk motståndare i mittzonen som Dach tog sig för högerarmen. Han kastade av sig handsken och åkte rakt ut i omklädningsrummet.

Kirby Dach getting x-ray after awkward collision in tonight’s #WorldJuniors exhibition game

