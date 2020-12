Vändningen: Återvänder till Nashville

Efter trejden från Minnesota Wild till Nashville Predators lyckades Mikael Granlund inte leverera på samma sätt.

I fjol blev det endast 30 poäng från finländarens klubba, jämfört hans två sista hela säsongen i Wild då det blev 69 samt 67 poäng.

Granlund hade ett utgående kontrakt och erbjöds ingen förlängning av Predators vilket gjorde att han gick ut på free agent-marknaden.

Därefter har 28-åringen varit klubblös. Så sent som i måndags ryktades flera klubbar vara intresserade av att värva till sig centern.

Nu kommer dock vändningen.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman är Mikael Granlund klar för en återkomst till Nashville. Insidern uppger att parterna har kommit överens om ett ettårskontrakt värt 3,75 miljoner dollar.

